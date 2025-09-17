Career Day Liguria 2025: domani la presentazione ufficiale alla presenza degli assessori Simona Ferro e Marco Scajola

Domani, giovedì 18 settembre alle ore 15, presso la Sala della Trasparenza della Regione Liguria, gli assessori regionali Simona Ferro (Formazione) e Marco Scajola (Programmazione del Fondo Sociale Europeo) presenteranno ufficialmente l’edizione 2025 del Career Day Liguria, uno degli appuntamenti più attesi per studenti, neolaureati, giovani professionisti e aziende del territorio.

L’evento, in programma dal 29 settembre al 3 ottobre presso il Palazzo della Borsa di Genova, è organizzato dalla Regione Liguria attraverso Alfa, l’Agenzia ligure per il lavoro, la formazione e l’accreditamento, con il supporto delle Camere di Commercio regionali, dell’Università di Genova e della rete dei Centri per l’impiego.

Il Career Day rappresenta un’occasione concreta di incontro tra domanda e offerta di lavoro, con workshop, colloqui, presentazioni aziendali e momenti di orientamento pensati per facilitare l’ingresso nel mondo professionale. L’edizione 2025 si preannuncia particolarmente ricca di contenuti e opportunità, con un programma articolato che punta a valorizzare le competenze dei giovani liguri e a rafforzare il dialogo tra sistema formativo e tessuto produttivo.

La conferenza stampa di domani sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio le novità dell’edizione, le aziende coinvolte, le modalità di partecipazione e gli obiettivi strategici dell’iniziativa, che si inserisce nel più ampio quadro delle politiche regionali per l’occupazione e la formazione.

Con il Career Day, la Regione Liguria conferma il proprio impegno nel promuovere percorsi di crescita professionale e nel sostenere l’incontro virtuoso tra talenti e imprese, in un contesto dinamico e aperto alle sfide del futuro.