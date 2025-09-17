Triora e Molini di Triora presentano domanda di finanziamento da 57 mila euro per il ripristino dei sentieri

L'amministrazione di Triora ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria della rete sentieristica che unisce il territorio con quello di Molini di Triora, con l’obiettivo di ripristinare i collegamenti da Andagna e dal Passo della Guardia fino al Passo della Mezzaluna. L’iniziativa prevede un investimento complessivo di 57.422,04 euro che sarà interamente coperto dal contributo richiesto alla Regione Liguria attraverso un bando.

Il progetto, redatto dall’architetto Antonino Leone, responsabile dell’Ufficio tecnico comunale e Rup dell’intervento, comprende una relazione illustrativa, il quadro economico, il cronoprogramma dei lavori, computi metrici, cartografie, fotografie georiferite e shapefile con la localizzazione degli interventi. Gli interventi riguarderanno due tratti della rete escursionistica ligure (REL): quello che da Molini di Triora porta al Passo della Mezzaluna passando sopra l’abitato di Andagna e quello che dal Passo della Guardia raggiunge lo stesso valico attraverso l’area del Passo della Lecca.

L’iniziativa si inserisce nel bando regionale finanziato con il fondo per l’attuazione della Strategia Forestale Nazionale, che mette a disposizione un milione di euro per la Liguria a sostegno della manutenzione straordinaria dei sentieri. Il contributo massimo previsto è di 80 mila euro per ogni domanda presentata, con priorità ai progetti condivisi da più comuni. Triora e Molini di Triora hanno sottoscritto una convenzione che affida al Comune di Triora il ruolo di capofila per la presentazione della domanda e la gestione delle fasi di realizzazione e rendicontazione. La Giunta ha dichiarato l’atto immediatamente eseguibile, così da rispettare la scadenza del 13 settembre fissata per la presentazione delle richieste di contributo.

L’approvazione del progetto non comporta oneri diretti per il bilancio comunale: se la domanda sarà accolta, l’intervento verrà finanziato al 100% dalla Regione. Con questa iniziativa, le due amministrazioni mirano a garantire una migliore fruibilità e sicurezza della rete escursionistica, valorizzando il patrimonio naturale e turistico delle Alpi Liguri.