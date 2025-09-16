Il GAL FISH Liguria al Salone Nautico di Genova: l’arte di saper fare in mostra in un viaggio tra tradizione e futuro

Il GAL FISH Liguria partecipa al Salone Nautico Internazionale di Genova (18-23 settembre 2025) all’interno dello stand della Regione Liguria, in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, portando in primo piano il valore della pesca, dell’acquacoltura e della sostenibilità.

GAL FISH Liguria, il partenariato dedicato alla promozione della pesca e dell’acquacoltura attraverso pratiche sostenibili e di sviluppo locale grazie alla Strategia di Sviluppo Locale 2021-2027, offrirà la possibilità di conoscere la messa in pratica delle tipicità legate al nostro mare e i protagonisti che conservano e custodiscono le antiche tradizioni della pesca e della lavorazione del pescato, secondo pratiche antiche e sostenibili.

Si tratta, infatti, di un ricco calendario di laboratori esperienziali e degustazioni che animerà lo spazio espositivo, raccontando tradizioni antiche, innovazione e nuove prospettive di sviluppo del settore ittico e costiero ligure. Dalle tradizionali attività “per mare” alle antiche arti di saper fare “a terra”, con la lavorazione e conservazione del pescato locale, come la salagione delle acciughe che garantisce l’unico IGP del settore nella nostra Regione, attività ripresa nel 2025 grazie alla presenza di pescato di pezzatura adatta al rispetto del disciplinare.

Tutti gli appuntamenti saranno accompagnati dalla creatività dei Bartender di Genova Liguria Gourmet che abbineranno i twist dei grandi classici della mixology internazionale, realizzati con i Prodotti Genova Gourmet tipici del territorio, alle proposte gastronomiche in degustazione.

Con questa partecipazione il GAL FISH Liguria intende valorizzare la cultura del mare, le produzioni locali, le buone pratiche di pesca e acquacoltura sostenibile, raccontando al pubblico del Salone Nautico un mondo fatto di identità, qualità e innovazione: un momento di racconto e promozione, per narrare il passato e fare il punto sul presente con uno sguardo ben saldo al futuro di un comparto identitario e indispensabile per il territorio ligure.

Enrico Lupi, Presidente del GAL FISH Liguria, dichiara:

“La nostra presenza al Salone Nautico di Genova è un’occasione straordinaria per raccontare il legame profondo che unisce la Liguria al mare. Attraverso i laboratori vogliamo dare voce ai pescatori, agli acquacoltori e agli operatori del settore, mostrando come tradizione, innovazione e sostenibilità possano convivere e diventare motore di sviluppo economico e sociale per le nostre comunità costiere.”

“Partecipare al Salone Nautico è fondamentale per raccontare tutto il mondo, tipicamente ligure - dichiara Alessandro Cavo, Vice Presidente Vicario del GAL FISH Liguria - che ruota attorno al nostro mare: dalla filiera che racchiude mestiere e tradizione iniziando sulla barca e finendo sulla tavola proposta dai nostri ristoratori, alle pratiche sostenibili che devono essere conosciute e tutelate, all'indotto che il comparto crea dalla costa all'entroterra. GAL FISH Liguria è un attore naturale di eventi come il Salone Nautico poichè è proprio in occasioni come questa che la storia di un territorio intero può essere raccontata al grande pubblico, ponendo l'attenzione su tutte le dinamiche che coinvolgono gli operatori e il mercato, dal turismo alla gastronomia tipica, fiore all'occhiello dell'intera Regione"

Il programma dei laboratori giorno per giorno

Giovedì 18 settembre, ore 12.00 – 15.00

IGP Acciughe sotto sale del Mar Ligure – “Pane e acciughe: la merenda del pescatore” a cura di MAREMOSSO

“La perla del Golfo: l’Ostrica Spezzina tra passato e prospettive” a cura dei Mitilicoltori Spezzini

Venerdì 19 settembre, ore 12.00 – 15.00

Prodotti sfilettati dell’acquacoltura a cura di Aqua de Ma

“Acquacoltura sostenibile: il mare che nutre con qualità” a cura di Aqua de Ma

Sabato 20 settembre, ore 14.00 – 15.00

“La pesca a circuizione delle acciughe: tra mito e leggenda i segreti dell’antica arte marinaresca ligure” a cura della Cooperativa Pescatori San Pietro

Domenica 21 settembre, ore 14.00 – 15.00

“Il desiderio nascosto di essere se stessi, veri e liberi. Considerazioni da un’esperienza educativa per giovani e adulti: Il Pesca Imparo” a cura de Il Faro di Sartor Luigi

Lunedì 22 settembre, ore 14.00 – 15.00

“L’ittiturismo eroico nel Parco delle Cinque Terre” a cura dell’Ittiturismo SP4488 di Guido Galletti

Martedì 23 settembre, ore 14.00 – 15.00

“Capitalizzazione dei progetti europei di economia circolare”