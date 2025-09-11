Eventi autentici liguri: domenica doppio appuntamento in provincia a Molini di Triora ed Apricale

Saranno due gli Eventi Autentici Liguri organizzati da Comuni e Pro Loco in provincia di Imperia nel prossimo fine settimana. “Si tratta di due dei centodieci eventi cofinanziati grazie ai due bandi promossi da Regione Liguria per un totale di circa 500 mila euro – precisa l'assessore al Turismo Luca Lombardi - Sarà un fine settimana di manifestazioni all'insegna della della tradizione e del buon cibo”.



Nel dettaglio, a Molini di Triora domenica prossima a partire dalle 10 aprirà la 64a edizione della Sagra della Lumaca con stand, gare gastronomiche, intrattenimento musicale e tanto altro; ad Apricale dalle 15 sempre di domenica al via la 62a edizione della Sagra della Pansarola e dello Zabaione con la Band musicale apricalese