Camporosso: tra asfalto e natura una passeggiata botanica per riscoprire le erbe spontanee

In un angolo di Liguria dove il mare lambisce l’asfalto, dove le case e le serre floricole convivono con la vegetazione spontanea, nasce un’iniziativa che è molto più di una semplice passeggiata. Sabato 13 settembre, alle ore 17, in via 2 Giugno snc a Camporosso Mare, si terrà una passeggiata botanica esperienziale guidata da Marco Damele, esperto di piante spontanee e divulgatore botanico.

L’appuntamento è aperto a tutti: curiosi, appassionati, famiglie, studenti, camminatori e sognatori. Non è richiesta alcuna preparazione, solo la voglia di osservare e lasciarsi sorprendere. Perché anche tra i marciapiedi e i muri, la natura continua a raccontare la sua storia silenziosa e tenace, offrendo un patrimonio di biodiversità spesso ignorato.

Durante il percorso, Damele condurrà i partecipanti alla scoperta delle principali erbe spontanee urbane che crescono a Camporosso: piante che, oltre a un fascino discreto, possiedono proprietà medicinali, culinarie o semplicemente poetiche. Sarà l’occasione per imparare a riconoscerle, chiamarle per nome e comprenderne il ruolo nell’ecosistema urbano, riscoprendo il valore della biodiversità anche nei luoghi più inaspettati.

La passeggiata non sarà solo un momento informativo, ma anche un’esperienza sensoriale: si toccheranno le foglie, si annuseranno aromi, si ascolteranno storie e tradizioni legate a queste piante. Un incontro che unisce conoscenza e meraviglia, scienza e poesia, invitando a guardare con occhi nuovi ciò che ci circonda ogni giorno.

Un’occasione per rallentare, per ascoltare il linguaggio discreto della natura e per ritrovare, anche in città, il filo che ci lega alla terra.