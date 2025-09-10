Meteo: chiude oggi alle 15 l’allerta meteo gialla sulla Liguria, sulla nostra provincia scarse precipitazioni

L’Arpal ha confermato la chiusura dell’allerta meteo gialla per temporali sulla regione alle ore 15:00 di oggi. Nonostante il miglioramento, permane una bassa probabilità di fenomeni intensi nelle prossime ore, con possibili rovesci e temporali in rapido spostamento da Ponente verso il Centro-Levante.

Secondo i tecnici, la situazione è stata determinata dall’arrivo di un’onda depressionaria dalla Francia, che ha richiamato aria umida e instabile sul Mediterraneo, favorendo lo sviluppo di strutture temporalesche organizzate, soprattutto sul centro e sud Italia. In Liguria, i fenomeni più intensi si sono concentrati sul mare, con piogge di intensità moderata registrate dalla rete OMIRL: cumulata massima di circa 35 mm/1h a Fiorino e valori intorno ai 30 mm/1h nello spezzino.

Per la serata è attesa ancora instabilità residua, con possibili sconfinamenti dei temporali dal mare verso la costa. Nella notte, l’ingresso di aria più fresca in quota sarà accompagnato da un rinforzo dei venti di sud-ovest, in particolare sul Ponente, e da un aumento del moto ondoso fino a localmente agitato sui capi esposti di Ponente e Levante.

Arpal raccomanda prudenza per il rischio di allagamenti localizzati, danni puntuali dovuti a raffiche di vento isolate e piccoli smottamenti. Domani, giovedì 11 settembre, sono previste condizioni di instabilità residua con precipitazioni sparse, al più di intensità moderata.

La Sala Operativa Regionale resterà attiva per tutta la durata dell’allerta e, in caso di nuovi eventi intensi, pubblicherà aggiornamenti in tempo reale sul portale Allerta Liguria.