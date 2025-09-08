Expo Valle Arroscia, chiude la 12ª edizione con migliaia di visitatori e un successo condiviso

Va in archivio tra la soddisfazione generale e con numeri davvero importanti la 12a edizione di Expo Valle Arroscia, ospitata come di consueto a Pieve di Teco, il cui centro storico si è trasformato in una vetrina espositiva a cielo aperto, di cui sono state protagoniste le tante eccellenze enogastronomiche degli 11 Comuni della Alta Valle Arroscia e della vicina Valle Impero. Dal miele al pane, passando per i formaggi, il vino (Ormeasco di Pornassio in primis), la birra artigianale, l’aglio di Vessalico e le essenze aromatiche. Numerose le autorità che si sono succedute nel corso delle tre giornate e migliaia i visitatori, soprattutto nella giornata di ieri, domenica, quando sino all’ora di cena i portici di corso Ponzoni e le piazze adiacenti erano ancora prese d’assalto non solo da persone arrivate da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte, ma anche tanti turisti stranieri, francesi e del Nord Europa, le cui colonie sono sempre più numerose in Valle Arroscia. Nutrita (un pullman e diverse auto al seguito) la delegazione di Bagnols-en-Foret, località (sita nell’entroterra della Costa Azzurra), gemellata con Pieve di Teco. Raggiante, a fine evento, il sindaco, Enrico Pira, il quale si è congratulato anche con gli amici di Ceva, città con cui è stato siglato due anni fa un patto di amicizia, presente con l’esposizione dedicata alle piante ad alto fusto.

Un’edizione che ha anche consolidato il rapporto sinergico di collaborazione e valorizzazione del territorio con la regione Piemonte e la Francia, partner naturali di questo lembo dí Liguria. Dalle degustazioni ai laboratori (curati dal Parco Alpi Liguri), dalle mostre alle visite guidate e ai convegni, ospitati nell’auditorium, incentrati sullo sviluppo del comparto agricolo, sulla valorizzazione dei prodotti e sulla collaborazione.



In quest’ottica si sono già gettate le basi per una nuova sfida: la Fiera del Porro di Cervere, nel cuneese, animata prossimamente dal pescato ligure. Enrico Lupi, presidente dell’Azienda Speciale Camera di Commercio Riviere di Liguria, promotrice dell’evento: “Expo Valle Arroscia è diventato un appuntamento importante, un punto di riferimento. Negli anni siamo cresciuti, garantendo serietà e ricavandoci un posto di tutto rispetto nel panorama nazionale dell’agroalimentare. Questa edizione ha visto la partecipazione delle Regioni Liguria e Piemonte e del Comune di Nizza, che ringrazio nuovamente. Crediamo e supportiamo da sempre il turismo sostenibile, il turismo esperienziale, certi del suo potenziale e della professionalità delle nostre imprese che lavorano 365 giorni l’anno per garantire continuità.