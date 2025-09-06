Ventimiglia, nuovo spazio polivalente al Forte dell'Annunziata (Foto)

Oggi pomeriggio, sabato 6 settembre, alle 17, verrà presentato il nuovo spazio polivalente realizzato e allestito nel bastione di levante del piano terrazza del Forte dell'Annunziata, grazie ai finanziamenti europei del progetto Alcotra IT-FR Pitem PA.C.E – Progetto “Semplice Salvaguardare”, ottenuti dalla Regione Liguria e dal Comune di Ventimiglia, con la direzione dei lavori dell'architetto Adriano Palmero. Tale spazio, per iniziativa del comune di Ventimiglia e della sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri sarà intitolato a Luigino Maccario, scomparso due anni fa, indimenticabile difensore della cultura e delle tradizioni intemelie, la cui opera e la cui figura morale saranno ricordate dalla signora Graziella Colombini Cortesi, Premio San Segundin d'Argento 2025.

Alla cerimonia interverrà il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, l'assessore alla Cultura Serena Calcopietro, la conservatrice del MAR Daniela Gandolfi, i rappresentanti delle associazioni intemelie. Sarà anche presente la professoressa Graziella Baudino, vedova Maccario

Nella stessa occasione potrà essere visitata la sala multimediale immersiva realizzata, nell’ambito dello stesso progetto europeo, al piano – 1 sottostante la terrazza del Forte.