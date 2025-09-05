Bordighera: scatta ai Giardini Lowe "BEERNBO 2025 – Musica, Birra & Street Food sotto le Stelle"

Torna la due giorni di musica, birra artigianale, street food irresistibile e divertimento senza sosta. 5 e 6 Settembre nella splendida cornice dei Giardini Löwe di Bordighera, dalle 18:00 all’01:00 organizzato da Confcommercio e Filippo Devia, con la collaborazione e patrocinio del comune di Bordighera, e la partecipazione di Harley-Davidson Italian Club Liguria, scuola di danza DAP Ballet, scuola di ballo Urban Theory, Monia PopSoul Trio, Gege DJ, Sonica.

Quest’anno ci accompagneranno realtà incredibili: dai profumi tropicali di Amazonia alle creazioni artigianali di Anna Benato, all’eleganza botanica di AQVO Gin.

Con noi grandi protagonisti della birra: Abba, Cerea, ON-OFF, il cuore agricolo di Cascina Motta, le storie di Ringhiera, l’energia di LZO Beer, la personalità di Kauss e i sogni di Sognandobirra.

Il gusto sarà garantito da BuonoVero, dal tocco raffinato del Catering Sanremo, dai profumi della Panetteria Sant’Ampelio, dai prodotti tipici di Sant'Antonio, dalla brace di Bar Centrale e dalla dolcezza firmata Patisserie 918. E non mancherà l’arte nel piatto con Monet.

Tutti insieme per un unico obiettivo: regalare due giorni indimenticabili.

Ed ecco i protagonisti:

Birra ON-OFF

Dietro ogni birra c’è una storia: ON-OFF nasce da un gruppo di amici che per anni hanno sperimentato a casa, creando ricette che mescolano tradizione e modernità senza mai essere fine a se stesse. Dal 2020 hanno portato questa passione nel mondo della birra artigianale, sviluppando quasi 10 tipologie diverse, ognuna con un carattere unico.

Birre glocal, prodotte a km 0 e riconosciute in tutto il mondo. Dalla storica cascina napoleonica nasce una birra unica: prodotta artigianalmente, con materie prime biologiche coltivate in azienda, senza pastorizzazione. Ogni sorso racconta storia, territorio e passione, unendo tradizione e innovazione.

Birrificio Agricolo Kauss

Nella splendida Valle Varaita, ai piedi del Monviso, nasce Kauss, fondato nel 2012 da tre amici uniti dalla passione per birra, agricoltura e territorio. 100% Made in Piemonte, coltivano direttamente orzi, luppoli e cereali, creando una filiera sostenibile e certificata dal seme al bicchiere. Nel cuore dello stabilimento rurale restaurato, Luigi Cagioni porta l’esperienza tedesca nelle birre Kauss, imprimendo una solida impronta “lager”. La birra simbolo, 3841 – La birra del Monviso, celebra le Valli Varaita e Po: una lager con segale alpina, orzo e luppolo piemontese, capace di raccontare i sapori e la terra dei luoghi da cui nasce.

LZO Beer

Indipendente e audace, LZO sfida i gusti banali e porta birre sempre nuove e sperimentali. Dalla linea costante delle birre “REGULAR” alle produzioni limitate “DROP OUT”, ogni sorso è un invito alla curiosità e al piacere autentico della birra artigianale.

Birrificio Abbà

Nato dalla passione di Vittorio Celidonio, Abbà è un birrificio dove la tradizione non è solo un metodo, ma un atto d'amore. Per realizzare questo sogno, Vittorio ha saputo radunare un team d'eccellenza: Anna, Luca, Marisa e Angela.

Birra Cerea dal cuore del Monregalese nasce Cerea, birra artigianale che unisce profumi, sapori e tradizione piemontese. Il nome, antica formula di saluto delle nostre valli, celebra il legame con la cultura e l’ospitalità del territorio.

Birrificio di Ringhiera

Dal cuore di Milano, ai margini di Via Rogoredo, nasce Birrificio di Ringhiera, dove tradizione belga e tedesca incontrano ingredienti locali e innovazione. Dal 2020 producono birre uniche come Miway, Mamí, Istess e San Bias, con passione e attenzione alla comunità: ogni pinta è accessibile e sostenibile, pensata per tutti gli abitanti del quartiere.

Sognando birra

Ci sono sapori che raccontano storie e profumi che risvegliano ricordi. Con Sognandobirra, ogni sorso è un viaggio nella passione artigianale, dove autenticità e dedizione danno vita a birre non filtrate e uniche.

Dalla Sayamè Blonde Ale alla pluripremiata Sisma, ogni etichetta è un capolavoro: riconoscimenti Slow Food 2017 e The Wine Hunter lo confermano, ma la vera prova è nel bicchiere. Tradizione e innovazione si fondono in armonia perfetta.

A BEERinBÒ scopri AQVO Gin

Dalla Liguria, terra di biodiversità botanica, nasce AQVO, un gin elegante e complesso. Note di Chinotto di Savona, Lavanda di Imperia e petali di Rosa di Sanremo, unite a timo, alloro, salvia e basilico fresco, creano un bouquet mediterraneo unico. Un tocco di Fleur de Sel de Camargue dona mineralità e corpo, senza risultare sapido.

Dietro AQVO c’è la passione di Mattia Attanasio, che da autodidatta ha perfezionato la sua ricetta per quasi due anni, trasformando un gioco in un distillato di nicchia raffinato ed elegante.

Bar Centrale tutto il gusto dello street food di Bordighera: brace rovente, sapori autentici e tanta voglia di condividere momenti conviviali. Perfetto per accompagnare birre artigianali e vivere due giorni di festa!

Sant'Antonio 1899 porta a BEERinBÒ un’esplosione di sapori e creatività!

Dai fritti croccanti ai dolci irresistibili, tra stuzzichini salati e dolci tentazioni, per unire tradizione e innovazione.

Catering Sanremo – Trattoria del Ponte

Tradizione, territorialità e stagionalità si fondono in ricette ricercate, preparate con prodotti locali e con la cura di chi conosce la cucina del territorio.

Monet

Nel cuore di Bordighera, unisce cucina italiana e creatività, trasformando ogni piatto in un’esperienza artistica. Atmosfera raffinata, sapori autentici e un tocco di innovazione

BuonoVero non solo un panino, ma un capolavoro!

La sapienza di questi ragazzi non sta solo nel fare uno start, ma nello scegliere il percorso migliore per il gusto. Un percorso che parte dalla selezione delle carni, direttamente dal contadino, per assicurare freschezza e autenticità. Perché un piatto, anche se street, dev'essere prima gustato con gli occhi, poi rapire il naso e infine deliziare la bocca.

Panetteria San Ampelio

Al loro stand potrete trovare specialità come il Piatto Antica Liguria, le classiche Acciughe Fritte, e una sorprendente Paella alla Valenciana.

E per un abbinamento perfetto e inaspettato con le birre artigianali, non perdetevi le uniche Michette di Dolceacqua con Zabaione alla Birra.

Patisserie 918 – Dal cuore di Genova a Parigi

Come i 918 km che separano Genova e Parigi, la pasticceria che unisce due tradizioni: italiana e francese. Croissant e viennoiseries artigianali, preparati con cura e passione, per regalarti ogni giorno un piccolo viaggio di gusto unico.