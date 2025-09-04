Torna a La Spezia la Festa dei Patrioti, Senatore Gianni Berrino: "Rotta verso il futuro"

La Spezia è pronta a diventare, per tre giorni, il cuore pulsante del dibattito politico nazionale. Dal 5 al 7 settembre 2025, la suggestiva Passeggiata Morin ospiterà la terza edizione della Festa dei Patrioti, un appuntamento ormai riconosciuto come punto di riferimento per il confronto tra cittadini, istituzioni e mondo produttivo.

La manifestazione si conferma un momento privilegiato per raccontare i risultati raggiunti dal Governo Meloni, presentare le riforme in corso e condividere la visione per il futuro del Paese. Tra i temi centrali: sicurezza, lavoro, impresa e politiche europee, con un’attenzione particolare al ruolo dell’Italia sulla scena internazionale.

A suggellare l’importanza nazionale dell’evento, la chiusura sarà affidata all’intervento del Presidente del Senato, Sen. Ignazio La Russa.



“Un momento di festa ma soprattutto di confronto con simpatizzanti, tesserati e cittadini - ha dichiarato il Senatore Gianni Berrino - per spiegare il lavoro svolto dal Governo Meloni, dai gruppi parlamentari d fdi di camera e senato e dai parlamentari liguri per il territorio e per l’Italia, con particolare riguardo al tema della giustizia e della sicurezza.”



“Alla sua terza edizione, la Festa dei Patriotti di La Spezia è ormai un appuntamento consolidato per il nostro partito in Liguria – dichiara Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia – un momento di confronto e convivialità che ha saputo conquistare anche i nostri vertici nazionali, presenti ogni anno con grande interesse. Un ringraziamento speciale va al coordinamento spezzino per l’impegno e la dedizione.”



Per l’On. Maria Grazia Frijia, la Festa rappresenta un laboratorio di idee: “La presenza di ministri, amministratori e personalità di spicco conferma la centralità di questo appuntamento. Saranno tre giorni di confronto e ascolto, che non si esauriranno con la chiusura della manifestazione. Da La Spezia vogliamo avviare una nuova fase di partecipazione, un vero e proprio think tank aperto a tutti i cittadini che si riconoscono nel progetto di Giorgia Meloni, per costruire insieme i programmi delle prossime sfide elettorali. Un grazie sincero a chi ha lavorato e lavorerà per il successo di questa iniziativa.”

Tre giorni di politica, confronto e visione per confermare La Spezia come centro del dibattito nazionale e luogo di elaborazione delle grandi sfide per il futuro dell’Italia e dell’Europa.