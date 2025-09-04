‘Eventi autentici’ in provincia di Imperia, Lombardi “Appuntamenti all'insegna della storia nel fine settimana"

Sarà un fine settimana con due importanti appuntamenti in provincia di Imperia che, grazie ai due bandi promossi da Regione Liguria per un totale di circa 500 mila euro, cofinanzia il calendario dei 110 Eventi Autentici Liguri organizzati da Comuni e Pro Loco.

“Sono gli ultimi sprazzi d'estate con due appuntamenti molto importati – afferma l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – Si tratta di eventi all'insegna della tradizione e della cultura senza ovviamente trascurare l'enogastronomia con prodotti tipici che saranno a disposizione dei visitatori”.



Nel dettaglio, a Diano Castello venerdì 5 e sabato 6 settembre avrà luogo il Castrum Diani, una vera e propria festa medievale tra giullari, menestrelli, sbandieratori, streetfood e spettacoli di animazione nel cuore del centro storico; a Cervo anche nel fine settimana proseguono i i concerti della XXXV Accademia Musicale Estiva.