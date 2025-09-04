 / Attualità

Attualità | 04 settembre 2025, 19:43

Ventimiglia, lavori di asfaltatura in via alle Ville. Di Muro: "Intervento atteso e necessario"

"Alle sterili polemiche noi preferiamo i fatti, ogni giorno, per migliorare concretamente la città", dice il sindaco

Partiti i lavori di asfaltatura in via alle Ville a Ventimiglia che, a causa di un problema tecnico, erano stati posticipati.

 

"Sono in corso le operazioni di rifacimento e messa in sicurezza di via alle Ville, un intervento atteso e necessario che segue a ruota i lavori appena conclusi in via vittorio Veneto" - dice il sindaco Flavio Di Muro che oggi si è recato sul luogo del cantiere insieme al vicesindaco Marco Agosta e all'assessore Domenico Calimera dove ha incontrato e si è confrontato con diversi cittadini.

"Si lavora dal centro alle frazioni, senza sosta" - sottolinea il primo cittadino - "Perché noi non aspettiamo la campagna elettorale per asfaltare le strade: alle sterili polemiche noi preferiamo i fatti, ogni giorno, per migliorare concretamente la città".

Elisa Colli

