Crolla il soffitto in un ufficio regionale a Imperia: la CISL FP Liguria denuncia gravi carenze strutturali (Foto)

La CISL FP Liguria esprime tutta la sua preoccupazione e il forte sdegno per quanto accaduto oggi presso uno degli uffici della Regione in Imperia.



"A causa di un improvviso crollo del soffitto - spiega il segretario generale Cisl Funzione Pubblica Liguria Gabriele Bertocchi -, si è rischiata una tragedia: per fortuna, nessuno si è ferito, grazie anche alla casualità che ha fatto sì che il dipendente coinvolto si trovasse in un’altra stanza al momento del crollo. Questo incidente rappresenta un’allarmante conferma di come, finora, la Regione Liguria non abbia adottato le misure necessarie per garantire la sicurezza dei propri lavoratori. Da anni denunciamo l’inadeguatezza di molti degli immobili in uso, frutto di decenni di mancati investimenti sul patrimonio immobiliare pubblico. La sicurezza e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori devono essere una priorità, non una semplice richiesta.



Le persone che ogni giorno dedicano il proprio impegno alla pubblica amministrazione meritano ambienti di lavoro sicuri, dignitosi e adeguati alle proprie mansioni. È ora che si investa sul loro benessere e sulla tutela della loro incolumità. Non possiamo più tollerare che il loro lavoro venga considerato una spesa secondaria o un costo da tagliare. Chiediamo con fermezza che si adottino immediatamente tutte le misure necessarie per mettere in sicurezza gli edifici e investire sul personale, affinché episodi come questo non accadano mai più. La sicurezza e il rispetto per i lavoratori devono tornare ad essere una priorità assoluta”, spiega Gabriele Bertocchi, segretario generale Cisl Funzione Pubblica Liguria".