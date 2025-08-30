 / Politica

Politica | 30 agosto 2025, 12:44

Turismo: raddoppiato il fondo dedicato alle strutture ricettivo-alberghiere, Lombardi e Piana "In arrivo 6 milioni per un centinaio di imprese"

"Il turismo è una leva strategica per lo sviluppo economico regionale"

Turismo: raddoppiato il fondo dedicato alle strutture ricettivo-alberghiere, Lombardi e Piana &quot;In arrivo 6 milioni per un centinaio di imprese&quot;

Regione Liguria ha raddoppiato la capienza del fondo dedicato agli investimenti delle strutture ricettivo-alberghiere, portando la dotazione economica da 3 a 6 milioni di euro. La misura finanzia, con contributi a fondo perduto fino al 50% della spesa sostenuta e per un massimo di 200 mila euro, interventi finalizzati a nuove strutture, riqualificazioni, ampliamenti e nuovi servizi alla clientela.

"Il turismo è una leva strategica per lo sviluppo economico regionale - spiegano l'assessore al Turismo Luca Lombardi e il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana -. La decisione di rifinanziare questa misura, che ha registrato un'ampia adesione da parte del settore, rappresenta una risposta concreta dell'azione dell'amministrazione per rafforzare la competitività della Liguria come destinazione d'eccellenza e per stimolare nuove opportunità occupazionali sul territorio. In particolare, grazie a questo intervento saranno un centinaio le imprese che riceveranno il contributo regionale". 

Lo strumento, rientrante nell’azione 1.3.2 del PR FESR 2021-2027, ha chiuso ad aprile scorso ed era rivolto ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, alberghi diffusi e condhotel.
 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium