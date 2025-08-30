Taggia abbraccia la Casa Grande di Giz: nuova sede per un progetto di inclusione e speranza

È stata inaugurata oggi pomeriggio la nuova sede della Casa Grande di Giz, l’associazione di volontariato nata per sostenere i bambini con difficoltà cognitive e le loro famiglie. Alla cerimonia erano presenti gli assessori regionali Luca Lombardi e Marco Scajola, che hanno voluto sottolineare il valore di questa realtà, cresciuta in pochi anni fino a diventare un punto di riferimento per l’intero ponente ligure.

L’iniziativa, frutto della volontà e dell’impegno di un gruppo di professionisti e volontari guidati da Mino Casagrande, testimonia come la collaborazione tra istituzioni e terzo settore possa generare risposte concrete ai bisogni sociali. La Regione Liguria, attraverso la presenza dei suoi rappresentanti, ha rimarcato la vicinanza a un progetto che unisce solidarietà, inclusione e qualità dei servizi, contribuendo a creare un tessuto comunitario più forte e coeso.

L’inaugurazione si è conclusa con il tradizionale taglio del nastro e un brindisi di benvenuto negli spazi rinnovati, accolto con entusiasmo dalle famiglie e dai tanti cittadini che hanno voluto partecipare a un momento simbolico per la comunità locale.