Ospedaletti: domenica prossima la presentazione del libro ‘Volevo fare l'arbitro’ di Federico Marchi

Domenica 31 agosto, all’interno della Festa dello Sport di Ospedaletti, sarà presentato il libro "Volevo fare l'arbitro" (ed. De Ferrari) di Federico Marchi. L’appuntamento, moderato da Claudio Restelli, è in programma alle ore 17:30 in piazza IV Novembre.

Il volume è dedicato al mondo degli arbitri di calcio, al quale l’autore appartiene dal 1994. Il filo conduttore è la sua esperienza personale, iniziata all’età di 17 anni con l’iscrizione al corso arbitri e giunta in Serie A dove ha esordito come osservatore arbitrale nel 2022 allo stadio di San Siro a Milano. In parallelo anche il suo ruolo dirigenziale che lo ha portato all’attuale incarico di Direttore nazionale della Comunicazione dell’Associazione Italiana Arbitri. Ad impreziosire il testo è la prefazione a cura di Gianluca Rocchi, Designatore degli arbitri di Serie A.

Il volume è un viaggio lungo 30 anni tra partite, trasferte, voli aerei, cene consumate in compagnia o da solo a centinaia di chilometri da casa, incontri, amicizie, raduni, sudore, fatica, allenamenti, corsi di qualificazione e formazione, esami, obiettivi, gioie, dolori. Il tutto condito da aneddoti, curiosità e dialoghi con i più grandi arbitri italiani e internazionali, da Collina a Rosetti, da Rizzoli a Farina, da Rocchi a Orsato, ma anche con l’argentino Nestor Pitana, arbitro della finale del Campionato del Mondo 2018 in Russia.

Il libro è disponibile nelle migliori librerie e anche direttamente su Amazon.