L’Ȅncontr dei Brigaschi torna a Piaggia: due giorni tra tradizione, identità e futuro

Sabato 30 e domenica 31 agosto a Piaggia/Briga Alta si svolgerà l’annuale Ȅncontr dei Brigaschi, giunto alla 36esima edizione,mentre 41 sono gli anni de “A Vastera Űniùn de Tradisiùn Brigašche”.

Sabato 30 in realtà si svolgerà, presso la sede del Comune di Briga Alta, un convegno su ”Tradizioni e sviluppo sostenibile nelle Alpi Liguri”alla ricerca di un possibile futuro delle nostre Terre Alte,alcui centro la Terra Brigasca é situata, che tenga conto della loro storia e tradizioni. L’incontro è promosso da A Vastera insieme al Comune di Briga Alta ed al Parco Alpi Liguri e vedrà la presenza di amministratori e gestori del territorio, quali il Presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola e di Cuneo Luca Robaldo, il Presidente del Parco Alpi Liguri Alessandro Alessandri e del Parco Alpi Marittime Armando Erbì, la Sindaca Federica Lanteri, padrona di casa e altri Sindaci e amministratori del territorio- Il convegno prevede una mattinata di relazioni con varie angolazioni da parte di esperti e studiosi: Roberto Moriani, Daniela Minetti, Renata Briano, Asja Gollo mentre il pomeriggio raccoglierà in una Tavola Rotonda le voci di chi vive nel Territorio e del Territorio in questione. La tavola rotonda rappresenta anche una seconda tappa degli Stati Generali del Parco Alpi Liguri e verrà moderata da Anna D’Oria, Roberta Glorio e Asja Gollo.

Domenica 31 l’Ȅncontr’ȅn Tèra Brigacašca si aprirà, dopo l’arrivo dei partecipanti, provenienti soprattutto dal dipartimento francese delle Alpes Maritimes e dalla vicina Provenza, dalla Liguria e dal Piemonte occidentale, con la S.Messa celebrata in brigasco e accompagnata dal coro de I Cantaùu. Seguiranno le parole di saluto e benvenuto, l’aperitivo offerto dalla Pro Loco di Piaggia e la consegna dell’attestato di “Amigh di Brigaschi” a chi è stato ritenuto degno dal Consiglio Direttivo . Quindi si proseguirà con l’aspetto conviviale vero e proprio con un interessante menù tipico a €. 20, sempre ad opera della Pro Loco (prenotare al N° 3385222477) oppure liberamente nei ristoranti vicini (Piaggia, Monesi, Upega….). A seguire musica, canti e danze della tradizione.

Nel pomeriggio sem pre di domenica, presso la sala comunale, avverrà la presentazione del progetto INERREG “Triobriga” coinvolgente i comuni di La Brigue, Triora e le Associazioni A Vastera e Patrimoine et Traditions Brigasques. Si parlerà inoltre del Train d’Union sulla Ferrovia della Val Roia e vi sarà la proiezione di diapositive del fotografo naturalista Gabriele Cristian.