 / Cronaca

Cronaca | 28 agosto 2025, 14:37

Trapianto di fegato salvavita al San Martino: salvato un 32enne ricoverato per insufficienza epatica fulminante

L’Assessore Nicolò: “Grazie alla rete trapianti ligure per la professionalità dimostrata”. Da settembre campagna donazione su bus e stabilimenti balneari

Trapianto di fegato salvavita al San Martino: salvato un 32enne ricoverato per insufficienza epatica fulminante

All’ospedale Policlinico San Martino di Genova è stato eseguito con successo un trapianto di fegato salvavita su un giovane di 32 anni ricoverato in rianimazione per insufficienza epatica fulminante, insorta dopo l’inalazione di fumi tossici durante un incendio. Grazie alla rete nazionale dei trapianti e alla tempestività dell’équipe medica, lo scorso 26 agosto il paziente ha ricevuto un nuovo organo.

“Desidero ringraziare il San Martino, i professionisti della rete trapianti ligure e, in particolare, il dottor Enzo Andorno e la sua équipe per l’impegno, la sensibilità e la competenza che ogni giorno mettono al servizio dei pazienti – dichiara l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. Ogni donazione rappresenta un gesto di straordinaria solidarietà, capace di restituire speranza e vita a chi si trova in condizioni critiche”.

Prosegue la campagna di comunicazione di Regione Liguria per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione di organi e tessuti: lanciata negli scorsi mesi sui canali social, sarà presente anche sui bus urbani ed extra urbani della Regione Liguria e negli stabilimenti balneari del Ponente ligure.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium