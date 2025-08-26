Musica: oggi pomeriggio su Radio Onda Ligure intervista a Beppe Carletti dei Nomadi

Un nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure 101 con i grandi protagonisti della musica italiana.

L’ospite di oggi, martedì 26 agosto, sarà Beppe Carletti dei Nomadi una delle band più longeve e amate del panorama musicale italiano, sono pronti a infiammare l’atmosfera con uno dei loro inconfondibili concerti. La storica band si esibirà venerdì 29 agosto alle 22 al Parco San Rocco di Alassio, offrendo una serata indimenticabile, ricca di successi che hanno segnato intere generazioni.

L’intervista andrà in onda in diretta alle 13:10 all’interno del programma “Liguria in onda”, condotto da Maurilio Giordana, e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o tramite la app gratuita della radio.