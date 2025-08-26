MAPS : al via da Pigna i percorsi artistici sull'Alta Via dei Monti Liguri dal 30 agosto al 20 settembre

Nasce " MAPS - Percorsi artistici sull'Alta Via dei Monti Liguri ", un nuovo progetto culturale innovativo che unisce musica, escursionismo, teatro e valorizzazione del territorio, nato dalla partnership fra GOG, Genova Sinfonietta, CAI Liguria, Cooperativa Dafne, Echoes Theater e Agenzia InLiguria.

MAPS - Percorsi artistici sull’Alta Via dei Monti Liguri è un festival itinerante che riscopre e valorizza il patrimonio paesaggistico e culturale della Liguria, seguendo il tracciato dell’Alta Via dei Monti Liguri: un cammino che percorre l'intera Regione da Ventimiglia alla Spezia lungo le creste delle Alpi Liguri e dell'Appennino, unendo i principali parchi naturali liguri.

L'iniziativa si svolgerà dal 30 agosto al 20 settembre 2025, lungo i 400 km dell’Alta Via dei Monti Liguri, con quattro tappe, una per ciascuna provincia ligure. Per l'imperiese, sabato 30 agosto: dal Rifugio Allavena di Pigna. Ogni tappa includerà:

un' escursione storico-naturalistica condotta da guide CAI per raggiungere la località. Sono previsti due sentieri, uno facile per famiglie e categorie fragili e uno più impegnativo per camminatori esperti;

storico-naturalistica condotta da guide CAI per raggiungere la località. Sono previsti due sentieri, uno facile per famiglie e categorie fragili e uno più impegnativo per camminatori esperti; un concerto per solisti e orchestra d'archi dedicato a Vivaldi e alle Quattro Stagioni;

per solisti e orchestra d'archi dedicato a Vivaldi e alle Quattro Stagioni; un laboratorio teatrale immersivo, per bambini, adolescenti e adulti;

immersivo, per bambini, adolescenti e adulti; attività outdoor aggiuntive: escursioni a cavallo, percorsi in mountain bike, visite guidate ai borghi storici e laboratori per bambini.

MAPS - Percorsi artistici sull’Alta Via dei Monti Liguri è stato selezionato dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando "Territori in Luce" 2025.

Gode, inoltre, del patrocinio della Regione Liguria che lo ha inserito nelle strategie del Piano di Promozione Turistica 2025. Per prendere parte a ciascuna giornata, è obbligatorio compilare il modulo di iscrizione presente nelle singole schede degli eventi. Il concerto e i laboratori di teatro sono gratuiti.



La camminata con guide Cai e Dafne, che racconteranno le particolarità naturalistiche del territorio, sarà al prezzo di 10 euro. Il pagamento può essere effettuato in loco oppure online, seguendo le indicazioni nel form di iscrizione. Per chi partecipa alla camminata ma non è iscritto al CAI, è previsto un contributo aggiuntivo di 6 euro per l'assicurazione da pagare in loco. La camminata è gratuita per gli under 18 e saranno garantiti parcheggi e accessi riservati per persone con disabilità.