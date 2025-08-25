Sanremo, torna “A Tavola sul Porto Vecchio”: tre serate di cucina ligure e musica dal vivo fino al 27 agosto

Il cuore del porto di Sanremo si prepara ad accogliere nuovamente uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Da questa mattina e fino a mercoledì 27 agosto torna infatti “A Tavola sul Porto Vecchio”, la rassegna enogastronomica organizzata da Confartigianato Imperia che unisce la tradizione culinaria ligure alla musica dal vivo, creando un’atmosfera suggestiva tra i sapori del territorio e le luci del mare.

Per tre serate consecutive i ristoratori locali proporranno piatti tipici preparati con ingredienti selezionati, offrendo a residenti e turisti l’occasione di scoprire e riscoprire le eccellenze della cucina ligure. A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza sarà il programma musicale: il 25 e il 26 agosto saliranno sul palco i Pan e Pumata, duo acustico che accompagnerà la cena con il loro repertorio, seguiti dal DJ set di Semex. Gran finale il 27 agosto con i Groovy Boyz, seguiti dall’energia di Joker DJ.

“A Tavola sul Porto Vecchio” non è soltanto un evento gastronomico, ma anche un’occasione di promozione culturale e turistica. La manifestazione punta infatti a valorizzare le produzioni locali e le filiere agroalimentari della Liguria, trasformando ogni piatto in un racconto di territorio e tradizione.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio e il contributo del Comune di Sanremo ed è realizzata nell’ambito delle attività promozionali sostenute dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, con capofila di progetto l’Azienda speciale Riviere di Liguria e la filiera locale “Insieme per un futuro sostenibile”.

Tre giorni di convivialità, buon cibo e musica: il Porto Vecchio torna così a essere il palcoscenico di una Sanremo che vive non solo di mare e turismo, ma anche di cultura gastronomica e di comunità.