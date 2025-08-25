Diano Castello: mercoledì la presentazione del nuovo saggio dello scrittore sanremese Dario Daniele sui segreti del Monte Athos

Verrà presentata a Diano Castello la nuova opera dello scrittore sanremese Dario Daniele dal titolo ‘Athos – viaggio nei monasteri della Montagna senza tempo’, edita da TS Edizioni di Milano. Si tratta di un reportage ricco di immagini (è presente un inserto fotografico a colori) e disegni (realizzati da Federico Campagnani), su alcuni eccezionali viaggi che l’autore ha compiuto lo scorso anno in uno dei luoghi più inaccessibili e misteriosi del mondo.

L’incontro è inserito nella rassegna letteraria Number27, sotto la direzione artistica del cantautore e scrittore Simone Alessio, in arte Garibaldi, e si svolgerà mercoledì 27 agosto alle ore 21 presso la chiesa di San Giovanni Battista, nella piazza antistante. Dario Daniele presenterà al pubblico uno speciale itinerario foto/video con straordinarie immagini originali della Montagna più Sacra d’Europa (patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1988): monasteri bizantini medievali, eremi ed eremiti perduti tra le rocce, spiritualità, natura, arte.

Ricordiamo che da secoli il Monte Athos (alto 2033 metri) e l’intera sua penisola costituiscono una vera e propria repubblica monastica che, presieduta e governata da monaci ortodossi, gode di una speciale autonomia amministrativa, garantita dalla Costituzione greca sulla base di antichi trattati. Non esistono città e gli unici residenti sono circa 1500 monaci, divisi tra monasteri, rifugi isolati dette skite ed eremi situati in grotte o costruiti tra le rocce a strapiombo sul mare. È un angolo magico, dove la preghiera e la contemplazione hanno modellato il paesaggio e la sua storia. Spingersi fino a qui, dove il tempo sembra scorrere con un ritmo diverso da oltre mille anni, significa intraprendere un viaggio non solo geografico, ma anche spirituale.

Il libro sta destando molto interesse. Sotto il booktrailer.