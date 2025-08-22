Vallecrosia: Campo Zaccari, Biasi replica al Sindaco Perri

Il campo sportivo comprensoriale “Zaccari” torna al centro del dibattito politico locale, questa volta con le parole del Consigliere Regionale Armando Biasi, che ha diffuso un comunicato stampa in risposta alle dichiarazioni del Sindaco Perri. L’occasione è l’avvio dei lavori di riqualificazione dell’impianto, previsto per lunedì, a cui Biasi ha confermato la sua partecipazione, sottolineando però la necessità di riportare la narrazione su binari più veritieri e condivisi.

“Ho accolto l’invito come gesto di correttezza istituzionale – scrive Biasi – ma non posso ignorare come il comunicato del Sindaco mistifichi i fatti, attribuendosi meriti esclusivi che non corrispondono alla realtà”. Il consigliere regionale ricorda che proprio il campo Zaccari fu al centro della sua prima riunione in Regione Liguria, a dimostrazione dell’importanza che attribuisce alla struttura per l’intero comprensorio.

Biasi contesta l’omissione del suo nome e di quelli dei sindaci Di Muro, Ingenito e Gibelli, con i quali – durante il suo mandato da sindaco – furono ottenuti i finanziamenti necessari per il campo, anche grazie alla collaborazione della consigliera regionale Veronica Russo. “Ogni Comune partecipa alla gestione secondo la propria quota – precisa – e il campo non è patrimonio di una sola città, né vanto personale di un singolo amministratore”.

Negli ultimi anni, grazie alla sinergia tra Ventimiglia, Bordighera, Vallecrosia e Camporosso, sono stati raggiunti risultati importanti: l’agibilità fino a 1000 persone, la sanatoria dell’impianto e interventi di manutenzione per circa 100.000 euro. Biasi esprime gratitudine alla Misericordia e al presidente Amato per la gestione che ha permesso la ristrutturazione degli spogliatoi, e alla Football Academy per gli investimenti a favore dei giovani e della scuola calcio.

“Questo primo lotto di lavori è frutto di un lavoro corale – ribadisce – ma il vero obiettivo resta il completamento dell’intera riqualificazione. Servirà ancora tanto impegno per reperire i fondi necessari, e io continuerò a lavorare con i colleghi consiglieri e gli assessori del territorio per raggiungerlo”.

Infine, il consigliere lancia un messaggio diretto al Sindaco Perri: “Non bastano una fascia usata come strumento di spettacolo, fontane musicali o cartelli celebrativi per essere ‘il miglior sindaco d’Italia’. Servono umiltà, studio e collaborazione. Io non farò mai mancare il mio contributo, a patto che si abbandoni questo clima da curva e tifoseria”.

Lunedì, dunque, Biasi sarà presente all’apertura del cantiere, non per rivendicare primati, ma per celebrare un progetto che, come sottolinea, appartiene a tutto il territorio.