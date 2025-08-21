"Sanremo A Tavola" sul Porto Vecchio presenta tre serate di gusto, musica e tradizione

Torna a Sanremo A Tavola sul Porto Vecchio, l’evento enogastronomico organizzato dalla Confartigianato Imperia che da anni anima il cuore del porto cittadino con tre serate dedicate alla cucina tipica ligure. L’appuntamento è per il 25, 26 e 27 agosto, con la consueta formula che unisce piatti tradizionali preparati dai ristoratori locali e intrattenimento musicale dal vivo.

Il programma musicale vedrà il 25 e il 26 agosto il duo acustico Pan e Pumata, mentre il 27 agosto sarà la volta della band Groovy Boyz. A fare da cornice, nelle prime due serate è previsto DJ set con Semex mentre la serata finale ci sarà Joker DJ, che accompagnerà la cena e proseguirà l’intrattenimento dopo l’esibizione della band.

Ogni sera, residenti e turisti potranno degustare specialità del territorio in un’atmosfera conviviale e suggestiva, tra i profumi del mare e le luci del porto. La manifestazione punta a valorizzare le produzioni locali e a promuovere le filiere agroalimentari della Liguria, offrendo un’occasione di incontro tra cultura gastronomica e promozione del territorio.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio e il contributo del Comune di Sanremo.

Attività promozionale realizzata con il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Capofila di progetto Azienda speciale Riviere di Liguria, Filiera locale “Insieme per un futuro sostenibile”.