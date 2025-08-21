 / Cronaca

Sanremo, 85enne investita da un monopattino in via Zeffiro Massa: si cercano testimoni

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 nei pressi dell’ex Corriere dei Fiori. La donna, soccorsa dai residenti e dalle ambulanze, è la madre del fotografo de La Stampa Manrico Gatti. I Carabinieri cercano testimoni

In foto Silvana Casaro, 85enne investita in via Zeffiro Massa da un monopattino

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Sanremo, in via Zeffiro Massa, dove una donna di 85 anni è stata travolta da un monopattino. L’episodio si è verificato intorno alle 13.30, nei pressi dell’ex sede del Corriere dei Fiori.

La donna, Silvana Casaro, madre del fotografo de La Stampa Manrico Gatti, è rimasta ferita. Alcuni residenti, richiamati dalle grida e dalla concitazione del momento, si sono precipitati a soccorrerla nell’attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul posto sono giunte le ambulanze, che hanno trasportato la donna in ospedale, e i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini..

Le forze dell’ordine stanno cercando testimoni che abbiano assistito alla scena. Chiunque abbia visto qualcosa è invitato a contattare i Carabinieri di Sanremo.

Andrea Musacchio

