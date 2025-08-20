A Sanremo torna Zazzarazzaz 2025, il festival della canzone jazzata (Foto e video)

Dal 24 al 26 agosto il Porto Vecchio di Sanremo diventa la cornice della XXVI edizione di Zazzarazzaz – Festival della canzone jazzata, appuntamento unico nel panorama italiano dedicato a quel particolare incrocio tra melodia e swing nato negli anni Trenta e capace di rinnovarsi fino a oggi.

Il festival, ideato e diretto da Freddy Colt con la collaborazione del Centro Studi Musicali “Stan Kenton” e del direttore Roberto Berlini, conferma la sua formula fatta di concerti, incontri e omaggi ai grandi interpreti del genere. Quest’anno l’edizione è dedicata a Marino Marini (1924-1997), poliedrico autore, polistrumentista e cantante che negli anni Cinquanta e Sessanta conquistò le platee internazionali con successi come Guaglione e La più bella del mondo.

Il programma musicale si apre domenica 24 agosto (ore 22) con la serata “Nuovi Swingers”: protagonista Francesco Del Gaudio, giovane attore e trombettista che ha interpretato Peppino di Capri nella fiction Rai Champagne, accompagnato dallo Zeno De Marco Trio.

Lunedì 25 agosto (ore 21.30) spazio invece allo “Swing d’Autore” con due formazioni liguri: i Tiroatrè di Franco Boggero, Michele Cogorno e Franco Piccolo, e gli Zingarò guidati da Mario Cau, che proporranno un repertorio di inediti.

Chiusura martedì 26 agosto (ore 21.30) con la serata “Rievocando”: il Franco Fasano Quintet presenta Mi va di cantarle così, un viaggio nei suoi più celebri brani reinterpretati in chiave jazz, con la partecipazione straordinaria del chitarrista ligure Mauro Vero.

Le serate saranno presentate da Beatrice Zuin e Freddy Colt, con interventi di Roby Berlini.

"Sono felice di essere qui - dichiara l'assessore al turismo Alessandro Sindoni - a presentare un evento importante del calendario manifestazioni, che per ora è andato molto bene. Anche quest'anno sono sicuro sarà un pienone, per un palco che all'inizio era visto da alcuni con diffidenza, anche se ora la prospettiva è cambiata. In bocca al lupo".

"Ogni anno per noi è una sfida - aggiunge Freddy Colt - dobbiamo rinnovarci e adeguarci ai luoghi dove si svolge lo spettacolo. Abbiamo deciso di fare una dedica a un personaggio come Marino Marini, un autore e cantante più discreto, ma molto popolare alla sua epoca. Le tre serate saranno dedicate ai nuovi Singer, partendo dall'attore Francesco Del Gaudio.

Nella seconda serata avremo il gruppo imperiese Zingarò e nella finale Franco Fasano".

IL PROGRAMMA COMPLETO

I CONCERTI

Domenica 24 agosto Pian di Nave, ore 22 Serata “Nuovi Swingers” FRANCESCO DEL GAUDIO & ZENO DE MARCO TRIO

Lunedì 25 agosto Pian di Nave, ore 21:30 Serata “Swing d’Autore” ZINGARÒ “Inediti” Opening Act: TIROATRÈ

Martedì 26 agosto Pian di Nave, ore 21:30 Serata “Rievocando...” le più famose canzoni di Franco Fasano “Mi va di cantarle così” FRANCO FASANO QUINTET Special guest: Mauro Vero – chitarra

Presentano le serate Beatrice Zuin & Freddy Colt con interventi di Roby Berlini

I CAFFE’ LETTERARI

Lunedì 25 agosto Piazza Capitolo, ore 11 Omaggio a Bruno Martino nel centenario della nascita Presentazione del libro “Un’Estate standard” con la partecipazione dell’autore Alessandro Bellati

Martedì 26 agosto Piazza Capitolo, ore 11 Dal Re dello Swing ai Re del Night. I titoli nobiliari dei jazzisti Conferenza multimediale di Freddy Colt

Conduce gli incontri del mattino Paola Silvano