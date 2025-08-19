Ghost Tour di Autunnonero, triplo appuntamento a Dolceacqua e Triora

Prosegue l’estate di Autunnonero con i suoi Ghost Tour, esperienze narrative immersive che al calar della sera trasformano i borghi storici della Liguria in un palcoscenico a cielo aperto. Guidati dagli Storyteller – le voci narranti del tour – i partecipanti seguiranno un percorso tra vicoli, piazze e antichi palazzi, vivendo un viaggio che intreccia storia, leggende e racconto orale.

Dopo il successo delle scorse date, questa settimana il Ghost Tour torna con tre appuntamenti imperdibili.

Giovedì 21 agosto, le Storyteller del Ghost Tour Dolceacqua Ginevra Scarcia e Brigida Melga condurranno i partecipanti nel borgo dei Doria, dal Ponte Vecchio al Castello, attraverso i racconti delle sue origini e le sanguinose vicende che opposero il potente casato dei Doria ai Grimaldi di Monaco. Tra le storie più suggestive, la vicenda di Girolima Sappia e Maria Aicardi, vittime di superstizione accusate di stregoneria nel XVII secolo, e quella del misterioso “giardino del piacere”, che lega i Doria a misteriose ricette alchemiche, al confine tra scienza e magia.

Sabato 23 agosto, la giornata a Triora inizierà alle 19:00 con il Ghost Tour fotografico, un viaggio visivo che unisce narrazione storica e folklorica con la potenza evocativa della fotografia. Alla luce del crepuscolo, la fotografa Raffaella Sottile guiderà i partecipanti nello scatto, aiutandoli a catturare l’anima dei luoghi più iconici del Ghost Tour con macchina fotografica o smartphone. Ad accompagnare l’esperienza, gli Storyteller e un corvo, creatura iconica del folklore, in collaborazione con l'Associazione "Terra di Confine".

La serata del 23 agosto continuerà con il Ghost Tour notturno che, a partire dalle 22:00, si snoderà tra i luoghi più suggestivi del Paese delle Streghe, riportando in vita storie documentate e leggende popolari tramandate da secoli. Tra le tappe, quelle dedicate a Franchetta Borelli, figura simbolo del processo del 1587, e all’antico Palazzo Capponi, con la sua storia di violenza, follia e morte, raccontate con intensità drammatica dagli Storyteller Ambra Ghiglione e Kevin Ginulla. Per l’occasione sarà aperta al pubblico la cappella di San Dalmazzo, all’interno del Palazzo, uno dei luoghi più affascinanti e poco conosciuti del borgo, che ospiterà una tappa speciale del percorso.

Ma il Ghost Tour non finirà qui. A mezzanotte, nel sagrato di San Bernardino, chi lo desidera potrà partecipare all’Extra “Tele Infernali”, un laboratorio notturno guidato dalla Storyteller, pittrice e make up artist del tour Marta Laveneziana. Ispirata agli affreschi infernali dei Sette Vizi Capitali custoditi nella chiesa, l’esperienza condurrà i partecipanti a dipingere una personale visione dei peccati, partendo da un incipit visivo e con i materiali messi a disposizione da Autunnonero. Le opere saranno poi esposte al Museo Civico di Triora.

I prossimi appuntamenti

Ghost Tour Dolceacqua: 29 agosto

Ghost Tour Triora: 30 agosto

I prossimi Extra del Ghost Tour Triora

30 agosto – Il Volo degli Striges: ultimo appuntamento con l’esperienza teatrale simbolica ispirata ai sette vizi capitali, con i rapaci notturni e i falconieri dell’Associazione Terra di Confine.

Per tutti gli eventi è obbligatoria la prenotazione.

Il Ghost Tour Triora fa parte del progetto “I Custodi di Triora”, promosso dal Comune di Triora e finanziato con i fondi del PNRR per la rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici.

Il Ghost Tour Dolceacqua è realizzato con il patrocinio del Comune di Dolceacqua e con la collaborazione del suo Centro Culturale e Ricreativo.

I Ghost Tour sono organizzati da Autunnonero, impresa culturale e creativa di Andrea Scibilia.