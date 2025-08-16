Sanremo, prima italiana della Serata Stravinsky firmata Marcello Algeri (Foto)

Nuovo successo per il coreografo internazionale e Direttore Artistico dell’Ariston Proballet di Sanremo, Marcello Algeri, con due nuove opere coreografiche create per la Compagnia Internazionale rumena di SIBIU TBS, sotto la direzione di Ovidiu Dragoman e con la collaborazione del corripetitore Sabrina Rinaldi, dal titolo: SERATA STRAVINSKY (L’Uccello di Fuoco e La Sagra della Primavera).

Questa nuova serata coreografica ha avuto un grande riscontro di pubblico e di critica e verrà presentata, durante la prossima stagione artistica 2026, anche nella Regione Liguria, con prima assoluta in Italia al Teatro Ariston di Sanremo.

Serata Stravinsky si divide in due balletti musicati dal Maestro, che rappresentano una pietra miliare nella storia della danza e della musica e segnano una svolta e una rivoluzione moderna, danzati per la prima volta dai Balletti Russi di Montecarlo:

- L’Uccello di Fuoco

- La Sagra della Primavera

L’argomento che lega i due balletti è la scelta (ecco perché nel decoro compaiono tante porte che si possono aprire, chiudere, unire e dividere: esse rappresentano le diverse scelte che si compiono nella vita e le loro conseguenze, di bene o di male).

Firebird (primo atto): il male, la violenza sulle donne, sui deboli e sui “diversi”, l’emarginazione contrapposta alla libertà e all’amore.

Rite of Spring (secondo atto): il falso, i sacrifici quotidiani in nome di ideali illusori nella prospettiva di una primavera piena di messi che non arriva mai, contrapposto alla verità che ci indica una strada diversa.