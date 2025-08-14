Ponte Morandi, Berrino (FdI): “Grazie al Governo per il DPCM a sostegno delle vittime”

“Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il DPCM per il sostegno alle vittime del crollo del Ponte Morandi. È un atto concreto e doveroso, che conferma l’impegno del governo Meloni nel non dimenticare una delle pagine più dolorose della nostra storia recente.” Con queste parole il senatore Gianni Berrino, esponente di Fratelli d’Italia e membro della commissione Giustizia del Senato, ha commentato il varo del decreto che prevede misure di supporto per le famiglie colpite dalla tragedia del 14 agosto 2018.

Nel giorno in cui Genova, la Liguria e l’Italia intera commemorano le 43 vittime del crollo, il provvedimento assume un significato ancora più profondo. “Il ricordo si onora anche così, con atti concreti, non con la retorica,” ha aggiunto Berrino, sottolineando come la decisione del MIT rappresenti un passo importante nel percorso di giustizia e vicinanza alle persone che hanno perso i propri cari o che portano ancora le ferite di quel dramma.

Il senatore ha poi ribadito l’impegno del suo partito nel mantenere alta l’attenzione su questa vicenda: “Continueremo a vigilare perché non venga mai meno l’attenzione verso chi ha sofferto e soffre ancora per quella tragedia.” Un messaggio chiaro, che richiama alla responsabilità istituzionale e alla necessità di non lasciare indietro chi è stato colpito da uno degli eventi più tragici della storia infrastrutturale italiana.