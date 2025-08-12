Il ritorno del Ghost Tour: leggende, streghe e rapaci nella Liguria più misteriosa a Dolceacqua e Triora

Dopo il successo delle scorse date, con centinaia di spettatori provenienti da tutta Italia, il Ghost Tour firmato Autunnonero torna ad animare le notti liguri con due appuntamenti imperdibili: mercoledì 13 agosto a Dolceacqua e sabato 16 agosto a Triora. L’esperienza narrativa immersiva, che al calare della sera trasforma i borghi più iconici della regione in palcoscenici a cielo aperto, continua a incantare con storie di streghe, casati nobiliari e creature simboliche.

A Dolceacqua, il tour condurrà i partecipanti lungo un itinerario che va dal Ponte Vecchio al Castello dei Doria, dove si intrecciano le vicende di Girolima Sappia, donna accusata di stregoneria nel XVII secolo, e i misteri alchemici legati alla potente famiglia Doria. Documenti storici, leggende e narrazione teatrale si fondono in un racconto intenso e coinvolgente.

A Triora, il borgo più enigmatico della Liguria, il Ghost Tour si snoda tra vicoli e piazze, riportando in vita le cronache del celebre processo alle streghe del 1587. Tra le protagoniste, Franchetta Borelli, figura tragica e simbolica, rivive attraverso l’interpretazione drammatica degli Storyteller di Autunnonero. A fine percorso, nel sagrato di San Bernardino, l’Extra “Il volo degli Striges” offrirà uno spettacolo teatrale unico: sei rapaci notturni e un corvo, guidati dai falconieri dell’Associazione Terra di Confine, daranno corpo ai sette vizi capitali in una parabola visiva e morale di grande impatto.

Il Ghost Tour prosegue per tutto agosto con nuove date e proposte creative, tra cui il laboratorio “Tele Infernali” e il suggestivo Ghost Tour Fotografico, in programma il 23 agosto. Un’occasione per esplorare l’anima più oscura e affascinante della Liguria, tra arte, storia e immaginazione.

Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi. Un viaggio notturno tra le ombre del passato, dove ogni pietra racconta e ogni sussurro diventa leggenda.

Info e prenotazioni

www.autunnonero.com

info@autunnonero.com

+39 379 1404184 (WhatsApp)

Instagram/Facebook: @autunnonerofest