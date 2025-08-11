Spettacolo del Circolo Reading e drama nei giardini storici di Ventimiglia Alta, "Cartoni davvero animati" diverte il pubblico (Foto)

Due giardini storici e suggestivi di Ventimiglia Alta sono stati aperti, la sera dell'8 agosto, in occasione dello spettacolo del Circolo Reading e drama: "Cartoni davvero animati".

L'evento di teatro e musica, com'è nello stile della compagnia, ha affascinato e divertito il pubblico presente. "Abbiamo scelto un tema adatto a sere d'estate con richiami letterari e cinematografici, tra ironia e leggerezza" - fa sapere l'attrice e regista Lilia De Apollonia - "Lo spettacolo è stato portato in scena in due giardini vicini, pensili e affascinanti della vecchia città alta. Due spazi verdi pensili che si affacciano sul mare: uno di Erino Viola, storico locale, l'altro dell'architetto svizzero Eraldo Consolascio".

Reading e drama, alternando prosa a musica e canzoni, ha scelto iconici personaggi del mondo dei cartoon, per un nuovo spettacolo estivo. "Due dark ladies come la Regina di Cuori e Crudelia, una piccola femminista come Mafalda e, tra gli altri, Tex, beniamino del pubblico amante dei fumetti, Braccio di ferro e i suoi amici" - svela - "Nel corso della serata ha suonato il musicista polistrumentista Sandro Lizzadro. La particolare sera dell'otto è stata replicata: il primo spettacolo è andato in scena alle 21 mentre il secondo alle 22.15 a causa della capienza limitata dei giardini, tra i pochissimi in Liguria. L'evento era a entrata libera, come sempre per i recital del gruppo formato da attori e musicisti di tutta la provincia".

Sul palco, oltre alla regista Lilia De Apollonia, sono saliti Andrea Luna Conte, Lorenzo Camerino, Marco Corradi, Angelo Del Giudice, Ersilia Ferrante, Paola Giolli, Giampietro Lorenzato, Enza Manna, Giada Mei e Gian Piero Piombo. La compagnia invita gli spettatori a dividersi tra le due rappresentazioni per rispettare l'ampiezza dei giardini. "Ringraziamo per l'ospitalità Erino Viola e Eraldo Consolascio, congiuntamente al vicesindaco Marco Agosta" - dice De Apollonia.