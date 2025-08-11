Pigna: l’Oratorio Sant’Antonio Abate ospita “Melodie Senza Tempo”

Il MusicOpera Festival, promosso dall’associazione MusicOperArtist, prosegue il suo viaggio estivo portando a Testico una serata di intense emozioni musicali.

Martedì 12 Agosto 2025, alle ore 21.00, presso l’Oratorio Sant’Antonio Abate, andrà in scena il concerto “Melodie Senza Tempo”, un appuntamento che intreccia la bellezza delle più celebri arie d’opera con i capolavori della tradizione lirica e classica italiana.

Protagonisti della serata saranno due artisti liguri: il tenore Rino Matafù, voce calda e luminosa capace di spaziare dal Belcanto alle pagine più intense del Verismo, e il pianista Leonardo Ferretti Gallino, musicista di raffinata sensibilità e solida formazione accademica. Matafù, con una carriera costruita attraverso anni di perfezionamento vocale e numerose esibizioni in Italia e all’estero, si distingue per l’espressività e il timbro avvolgente. Ferretti Gallino, impegnato sia come solista sia in collaborazione con cantanti e strumentisti nelle più prestigiose rassegne concertistiche, è molto apprezzato per la cura del suono e la precisione interpretativa.

A condurre la serata sarà il Maestro Andrea Elena, che guiderà il pubblico in un viaggio sonoro capace di attraversare epoche e stili, regalando atmosfere suggestive e indimenticabili.

Con questo concerto, l’associazione MusicOperArtist rinnova il proprio impegno nella valorizzazione degli artisti del territorio e nella promozione di luoghi suggestivi della Liguria, creando occasioni di incontro tra cultura e comunità.

L’ingresso sarà libero, offrendo così a tutti l’opportunità di vivere un’esperienza musicale di altissimo livello, immersi nella magia senza tempo della musica dal vivo.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Testico e il sostegno della Fondazione De Mari.