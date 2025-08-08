Ventimiglia: domenica alla Spes di Roverino la presentazione del libro 'La notte delle scimmie' di Lorenzo Beccati

La Spes e Scuola di Pace di Ventimiglia, in collaborazione con la Libreria Logoteca, nell’ambito della rassegna estiva ‘Incontri in giardino’, organizzano per domenica prossima alle 18, al giardino di corso Limone Piemonte a Roverino, (accanto al Palaroja) a Ventimiglia, l’ultimo appuntamento della rassegna.

Lorenzo Beccati, alias il Gabibbo, che è anche scrittore e sceneggiatore, presenterà il suo successo ‘La Notte delle Scimmie’ (ed. Frilli). Un giallo ambientato nella Villa Voronoff di Grimaldi e a Ventimiglia. Dialogherà con lui Enzo Barnabà, autore di una biografia dello storico chirurgo franco-russo e curatore della rassegna.

Seguirà, per chi lo desiderasse, una cena solidale al prezzo di 20 euro (prenotazioni entro sabato al 3392494912, anche WhatsApp).