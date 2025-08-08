Sanremo, il Casinò ospita la quarta edizione di “Stile Artigiano è di Moda” dedicata al Principe Ranieri III (Foto)

Si è tenuta questa mattina la presentazione ufficiale della quarta edizione di “Stile Artigiano è di Moda – Festival della Moda Sartoriale”, in programma dal 5 al 14 settembre 2025 al Casinò di Sanremo. Dopo l’omaggio alla Principessa Grace dello scorso anno, l’evento sarà quest’anno dedicato alle uniformi e agli abiti sartoriali del Principe Ranieri III di Monaco. Organizzata da Confartigianato Imperia e Casinò di Sanremo, in collaborazione con Confartigianato Moda e Confartigianato Piemonte, Fondazione Stefano Zecchi, con il contributo di Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria ed E20, e con il patrocinio del Comune di Sanremo e dell’Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco, la manifestazione punta a valorizzare artigianato locale, stile “su misura” e materiali ecosostenibili, nel segno dell’innovazione e del Made in Italy.

Il programma prevede quattro appuntamenti principali. La mostra “In segno di servizio” (Casinò di Sanremo, Sala Privata), dedicata alle uniformi e agli abiti sartoriali del Principe Ranieri III, sarà curata dalla storica dell’arte Federica Flore in collaborazione con il Palais Princier de Monaco. L’inaugurazione ufficiale, su invito, è fissata per venerdì 5 settembre alle 16.00 alla presenza del Principe Alberto II di Monaco. L’esposizione sarà poi aperta al pubblico dal 6 al 14 settembre dalle 10 alle 24, a ingresso libero. Sempre dal 6 al 14 settembre, negli stessi orari, nella Sala Privatissima sarà visitabile anche l’esposizione “Stile Artigiano è di Moda”, dedicata ad abiti sartoriali e lavorazioni artigianali del territorio.

Sabato 6 settembre alle 16.30 il Teatro del Casinò ospiterà il convegno “Intelligenza e creatività artigianale al tempo dell’AI”, coordinato dal giornalista Beppe Convertini, con interventi del professor Stefano Zecchi, di Luca Litrico (Sartoria Litrico) e di Moreno Vignolini, presidente di Confartigianato Moda. Seguirà la cerimonia di presentazione delle creazioni in gara e la selezione dei finalisti del Premio Festival dell’Alta Sartoria Ecosostenibile 2025. In serata, alle 21.00, la scalinata del Casinò sarà teatro del Défilé di moda con sfilate intervallate da momenti musicali e coreografici.

“Ancora una volta il Made in Italy e l’artigianato diventano protagonisti di un evento di altro livello, segnale che Sanremo continua a credere e a valorizzare la creatività e il talento del patrimonio sartoriale italiano. Un festival che, ne siamo certi, saprà ispirare e stupire, grazie a quell’eleganza e a quella cura del dettaglio tipici del saper fare italiano. Un ringraziamento agli organizzatori e a tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione, durante la quale i visitatori saranno chiamati a scoprire valori quali la cultura dell’artigianato e del rispetto per l’ambiente, grazie all’utilizzo di materiali ecosostenibili, risorsa strategica per il futuro”, hanno dichiarato il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni.

“Dopo aver dedicato una prima esposizione all’eleganza della Principessa Grace abbiamo voluto ricordare il Principe Ranieri III e il suo grande impegno “in segno di servizio” per riaffermare i comuni legami di Sanremo e del Casinò con il vicino territorio monegasco. Il Casinò diventa così polo espositivo legato all’Alta Sartoria declinata dal punto di vista economico, sociale e culturale”, hanno sottolineato il presidente e amministratore delegato del CdA del Casinò Giuseppe Di Meco e la consigliera Sonia Balestra, ringraziando il Principe Alberto II e tutti i collaboratori.

Per il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana “con ‘Stile Artigiano è di Moda’ si celebra l’eccellenza e il valore inestimabile del nostro artigianato sartoriale. Sostenere eventi come questo significa investire sul futuro del territorio e su una filiera che merita di essere valorizzata ogni giorno sempre di più.”

“Stile Artigiano rappresenta senza ombra di dubbio un’importante occasione per valorizzare l’artigianato ligure e la moda sostenibile come leve identitaria della promozione turistica”, ha aggiunto l’assessore regionale Luca Lombardi, mentre Donatella Vivaldi, presidente di Confartigianato Imperia, ha concluso: “Stile Artigiano è di Moda è questo: un palcoscenico dove la tradizione incontra il futuro, offrendo al nostro territorio una prospettiva concreta di crescita e visibilità.”

La rassegna fa parte del progetto “Filiera Locale: insieme per un futuro sostenibile”, che promuove le produzioni a km 0 e le materie prime locali, anche attraverso piatti tipici proposti in alcune iniziative collaterali. L’ingresso alle esposizioni è gratuito.