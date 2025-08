Bordighera: aperto il bando per due box alimentari al mercato coperto

Scadrà il prossimo 23 agosto il termine per rispondere al bando pubblico per l’assegnazione in concessione di 2 box al piano terra del mercato coperto di piazza Garibaldi a Bordighera: gli spazi sono rispettivamente di 20,82 mq e di 21,43 mq. (https://trasparenza.bordighera.it/index.php/amm-trasparente/commercio-bando-per-lassegnazione-di-2-concessioni-settore-alimentare-presso-il-mercato-coperto/ ).

Le domande devono essere inviate seguendo una delle seguenti modalità, pena l'esclusione dalla selezione:

a) mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo bordighera@legalmail.it ;

; b) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo “Comune di Bordighera – via XX Settembre n. 32 – 18012 Bordighera”;

c) con presentazione a mano all’ufficio protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30)

Per la compilazione della domanda è necessario utilizzare esclusivamente il modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune (https://trasparenza.bordighera.it/index.php/amm-trasparente/commercio-bando-per-lassegnazione-di-2-concessioni-settore-alimentare-presso-il-mercato-coperto/) o reperibile presso l’ufficio Commercio – Sportello Unico Attività Produttive.

Ogni ulteriore informazione in merito è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bordighera all’indirizzo https://trasparenza.bordighera.it/index.php/amm-trasparente/commercio-bando-per-lassegnazione-di-2-concessioni-settore-alimentare-presso-il-mercato-coperto/