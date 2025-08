Camporosso: esordio con successo per la Compagna Stabile di Sanremo con la commedia 'I cum... prumesci spuuxi' (Foto)

Ha debuttato con successo, martedì scorso a Camporosso, a conclusione della tradizionale rassegna teatrale organizzata dal Comune, la nuova commedia della Compagnia Stabile Città di Sanremo 'I cum...prumesci spuuxi', per la regia di Anna Blangetti. Ha introdotto la serata l'assessore al turismo e cultura Rosella Gastaldo, sempre attenta a questa manifestazione che da molti anni vivacizza l'estate.

Ambientata nella Sanremo degli anni '50, la commedia vede protagonisti due giovani desiderosi di sposarsi, che per non aspettare l'anno di fidanzamento imposto dai genitori di lei cercano in tutti i modi di convincerli, con stratagemmi che causeranno una serie di divertenti equivoci. La commedia sarà portata inscena a Bajardo mercoledì 6 agosto, a Perinaldo venerdì 10, per poi concludere la stagione estiva a Corte (Molini di Triora) sabato 23 agosto e ad Arma di Taggia lunedì 25.

Proseguirà invece, domani, la 26a rassegna Nini Sappia, con la Compagnia 'Piccolo varietà' di Pinerolo (Torino) che porterà in scena 'L'ardità 'd Magna Ninin' di L. Oddoero.