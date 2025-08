Ventimiglia svela l'annullo filatelico dedicato al 50° anniversario dell'Agosto Medievale (Foto e video)

Un annullo filatelico è stato dedicato al 50° anniversario dell'Agosto Medievale di Ventimiglia. Realizzato da Poste Italiane e promosso dal Comune, sarà disponibile gratuitamente da oggi presso un gazebo, uno sportello filatelico temporaneo, che sarà allestito nel centro storico dalle 16 alle 22.

"Un’iniziativa dedicata non solo ai collezionisti ma a tutti gli appassionati di storia, cultura e tradizioni locali, che potranno conservare un ricordo tangibile di questo importante traguardo. Abbiamo pensato di creare un ricordo di alto livello" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Avere la cartellina con l'annullo filatelico e il francobollo credo che sia un bel ricordo per chi partecipa attivamente all'Agosto Medievale e per i ventimigliesi che avranno, perciò, tra le mani una memoria storica di Ventimiglia. Abbiamo pensato a creare iniziative ed eventi collaterali per arricchire l'Agosto Medievale. Stasera inizierà la rievocazione tra le varie piazze e, per l'occasione, ci sarà un gazebo dove verrà distribuito gratuitamente l'annullo filatelico. Abbiamo investito ulteriori risorse per poter dare un pacchetto ricordo decoroso e di qualità ai cittadini".

"Questo è un simbolo tangibile che abbiamo voluto fare per ricordare l'Agosto Medievale. Sarà messo a disposizione in via Garibaldi questa sera" - dichiara l'assessore Serena Calcopietro - "Tutte le cartoline pensate raffigurano il Carbaso. L'annullo verrà conservato da Poste Italiane di Ventimiglia per tre mesi. Si potrà trovare anche presso l'Iat, il Comune e l'Urp e poi verrà portato nel museo a Roma. E' un'occasione per innalzare la manifestazione a livello nazionale e internazionale. Questa sera faremo un tour, alle 19, insieme al sindaco e all'amministrazione comunale alla scoperta dei luoghi del centro storico".

"Quando parliamo di un annullo speciale ci riferiamo alla cultura e valorizzazione della storia. E' un modo per fissare sulla carta un momento importate per la comunità" - spiega Poste Italiane - "Una piccola impronta d’inchiostro per celebrare un grande patrimonio culturale. E', perciò un valore aggiunto per la comunità. E' un gesto culturale che unisce passato, presente e futuro. Per i collezionisti e gli appassionati saranno, inoltre, disponibili tutte le più recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali prodotti filatelici come folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline e raccoglitori".

"Sono molto orgoglioso di questo annullo filatelico anche perché il logo l'ho ideato io" - dichiara Piero Fusco, presidente dell'Ente Agosto Medievale - "Ringrazio il Comune e Poste Italiane per questa opportunità. L'Agosto Medievale lo conosciamo ormai tutti e, perciò, vi invito a venire da questa sera a lunedì la manifestazione".