Bordighera, ok del Consiglio a bilancio e nuove multe ambientali. Confronto in aula su scuola di via Napoli

Si è concluso con importanti approvazioni il Consiglio Comunale di Bordighera, riunitosi martedì 30 luglio a Palazzo Garnier. La seduta, anticipata da una serie di commissioni consiliari svoltesi in mattinata, ha posto l’accento su due temi centrali per la città: la tenuta dei conti pubblici e il rafforzamento delle politiche ambientali e di decoro urbano.

Non sono mancati però attimi di dibattito acceso nel corso dell'assise: in particolare a far discutere è stata la richiesta presentata dalla minoranza (in particolare dai consiglieri Massimiliano Bassi, Fulvio Debenedetti e Giuseppe Trucchi) con cui veniva chiesto all'amministrazione di stornare il milione e mezzo di euro per il rifacimento di Corso Italia agli interventi per ricostruire la scuola di Via Napoli, distrutta tre anni fa da un incendio. La maggioranza ha sottolineato come, a seguito del'incontro del sindaco Vittorio Ingenito con il presidente di Regione Marco Bucci, ci sia fiducia di poter reperire i fondi in tempi rapidi: una risposta che dai banchi dell'opposizione ha scatenato reazioni di perplessita. "Non va bene che non si sia ancora riusciti a ottenere i fondi che servivano dalla Regione - sottolinea Bassi - Vorrei capire perché il presidente Sorriento durante l'ultimo consiglio regionale non abbia fatto sentire la sua voce".

"Mi pare che si stia facendo della demagogia - ha risposto Ingenito - parliamo di un palazzo che ha avuto diverse cause intorno per capire le dinamiche dell'incendio e in questi casi si sa che bisogna aspettare il nulla osta. Chiaramente sappiamo che dovremo fare un secondo lotto e che ci vorrà del tempo per ultimare il tutto: la nostra intenzione è però di seguire con attenzione il lavoro, possiamo garantire che i fondi, in un modo o nell'altro, li troveremo". Il sindaco ha poi incalzato affermando che entro un mese si saprà il nome della ditta che eseguirà i primi lavori sull'edificio, che prevedono la demolizione delle parti danneggiate dall’incendio, la costruzione del nuovo tetto e interventi strutturali con tamponamento dei muri esterni. Il consigliere Walter Sorriento ha poi aggiunto che a breve sarà approvato il progetto esecutivo del già accennato secondo lotto, con un costo previsto di 1,9 milioni di euro, che sarà inviato alla Regione per essere inserito nel fondo strategico, così da avviare i lavori senza interruzioni e concluderli il prima possibile.

Approvata invece all'unanimità la mozione della consigliera Sara Piantoni per reistituire a Bordighera il consiglio comunale dei ragazzi, mentre è stata ritirata per un confronto futuroquella sull'istituzione di una consulta comunale del commercio e del turismo che avrebbe avuto lo scopo di confrontarsi con i commercianti sulle problematiche esistenti nel settore.

In apertura di assise, la commissione per gli Affari Generali e la Programmazione ha discusso e approvato la terza variazione al bilancio di previsione 2025–2027. Approvata anche la verifica degli equilibri generali di bilancio così come anche la quarta variazione al bilancio, con la decisione di destinare 600mila euro originariamente previsti per corso Italia alla riqualificazione del lungomare Argentina, resasi più onerosa per via di modifiche progettuali richieste da Sovrintendenza e Ministero. Ulteriori 166.500 euro andranno invece alla ristrutturazione del Palazzo del Parco.

Un altro punto centrale è stata l'approvazione della modifica al Regolamento di Polizia Urbana, che prevede l’aumento dei controlli e delle sanzioni per chi abbandona o conferisce in modo scorretto i rifiuti.

Le nuove misure prevedono:

- Per utenze domestiche: multa da 400 euro (in precedenza 200)

- Per utenze non domestiche: multa da 400 euro (in precedenza 250)

- Per utenze condominiali: multa da 500 euro (in precedenza 300)

- Per abbandono di inerti, estintori, pneumatici e materiali edili: sanzione di 500 euro più ammenda da 1.000 a 10.000 euro e denuncia penale (ai sensi della Legge 137/2023)

- Per attività commerciali che saturano i punti di raccolta: obbligo di conferire i materiali direttamente al centro di raccolta, pena una multa da 200 euro

Annunciato l’aumento delle sanzioni da 50 a 200 euro per il mancato rispetto dell’articolo 14 del regolamento, relativo alla pulizia dei confini con aree pubbliche, oltre a un rafforzamento dei controlli tramite telecamere e fototrappole.

Approvate all’unanimità anche le pratichesull’aggiornamento del piano delle alienazioni 2025–2027, che comprende: la retrocessione di un terreno su corso degli Inglesi; l’affrancazione di terreni gravati da enfiteusi a Madonna della Ruota; la costituzione di servitù temporanee in località Montenero; l’ampliamento di un tornante in via Coggiola; la decadenza di un vincolo su via Principessa, con valutazione della compensazione economica.

Sono poi state approvate due pratiche relative all’acquisizione al patrimonio comunale del diritto d’uso pubblico su aree di via Coggiola, già interessate da lavori di ampliamento.