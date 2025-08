Nina Zilli accende Sanremo: il One Night entra nella sua fase d’oro. Giuseppe Grande: "Sarà uno show indimenticabile"

Sanremo si prepara a vivere una nuova serata di grande musica con la terza tappa del One Night Summer Hits, l’appuntamento firmato Giuseppe Grande che ha già richiamato migliaia di persone a Pian di Nave. Domani sera sarà la volta di Nina Zilli, artista eclettica e raffinata, già protagonista per quattro volte sul palco dell’Ariston e interprete di una delle carriere più solide e riconoscibili del panorama musicale italiano.

Sarà lei ad aprire il trittico di serate clou che porteranno la rassegna a un crescendo di pubblico e prestigio in vista del Ferragosto. Dopo di lei, infatti, l’8 agosto, salirà sul palco Rose Villain, e infine i Bunker 44 il 14 agosto, per una sequenza di eventi pensata per intercettare il gusto della Gen Z ma capace di coinvolgere appassionati di tutte le età. Il tutto proseguirà fino al 23 agosto, quando a chiudere il cartellone sarà Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23 e in gara all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Amarcord.

Tornando alla serata di domani, ad aprire il concerto di Nina Zilli sarà Elasi, cantautrice, compositrice e producer alessandrina. Poliedrica e visionaria, Elasi ha saputo costruire un immaginario musicale unico, fatto di contaminazioni globali, sonorità elettroniche e suggestioni raccolte durante i suoi studi e viaggi, dal conservatorio di Alessandria fino a Los Angeles.

Entusiasmo alle stelle anche da parte del direttore artistico Giuseppe Grande, che commenta: “Sarà una serata indimenticabile. Con Nina alziamo ulteriormente il livello: già dal mattino ci troveremo per preparare ogni singolo dettaglio, dai cambi d’abito alla scaletta. Tutto sarà minuziosamente curato. Sarà uno show importante, di un livello alto, come merita la città di Sanremo”.

Si preannuncia dunque una serata capace di fondere mondi musicali diversi, dove la classe di Nina Zilli incontrerà la sperimentazione avanguardistica di Elasi, il tutto nella cornice suggestiva di Pian di Nave, sempre più centro di gravità permanente dell’estate sanremese.

L’appuntamento è per domani sera. L’ingresso, come sempre, sarà gratuito.