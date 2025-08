Gli Statuti antichi del paese alle “Bajardo Lectures”

Dopo la riuscitissima inaugurazione di sabato scorso, la sesta edizione delle “Bajardo Lectures – Università d’estate in Castel Bajardo”, prosegue sabato 2 agosto alle ore 18 con la seconda “lezione”. Si parlerà di un argomento poco conosciuto ma molto importante per la storia locale: la presentazione degli “Statuti” cinquecenteschi che hanno per secoli regolato la vita civile di un borgo montano come Bajardo.

Lo scorso anno al Salone del Libro di Torino era stata infatti presentata l’edizione critica di questo prezioso documento, reperito a suo tempo dallo storico Girolamo Rossi e studiato da suo pronipote Mario Gasparini. Il documento fu redatto nel 1577 in latino e la recente pubblicazione, a cura de Lo Studiolo, propone la sua integrale traduzione in italiano a cura del dottor Luca Tenneriello, ricercatore dell’Università La Sapienza di Roma.

Per inquadrare meglio la società contadina del tempo hanno fornito due brevi elaborati gli storici del territorio Alessandro Giacobbe e Alessandro Carassale. A Bajardo, nella suggestiva cornice dei ruderi dalla Chiesa vecchia di San Niccolò giungerà invece un accademico dall’Università di Torino, il professor Enrico Basso, docente di Storia medievale, il quale illustrerà l’ambiente, le necessità, il contesto storico in cui gli Statuti bajocchi furono elaborati. A completare la suggestione del momento sarà il Duo Pizzicante – formato da Freddy Colt al mandolino e da Davide Frassoni alla chitarra – che proporrà alcuni brani di musica medievale e rinascimentale. Nell’occasione le edizioni Lo Studiolo metteranno a disposizione alcune copie dell’interessante volumetto e altre pubblicazioni di interesse locale. L’evento è ad ingresso libero.

Le Bajardo Lectures sono un’iniziativa dell’Accademia della Pigna realizzata con la collaborazione dell’associazione “Amici di Bajardo”. Tutte le conferenze della stagione saranno filmate e andranno ad arricchire il canale YouTube “Bajardo Lectures”.