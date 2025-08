Estate a Isolabona: domenica 3 agosto la Simil Jazz Band in concerto in Piazza Martiri della Libertà

Prosegue il calendario estivo del borgo della Val Nervia con un nuovo appuntamento all’insegna della musica dal vivo e dell’intrattenimento per tutti. Domenica 3 agosto, alle 21:, la centrale Piazza Martiri della Libertà ospiterà il concerto della Simil Jazz Band, formazione locale apprezzata per il suo stile coinvolgente e il repertorio variegato che spazia tra swing, jazz e brani pop rivisitati con originalità.

La band è composta da Mauro Cortelli (sax, clarinetto e flauto), Angelo Guglielmi (tromba), Adriano Strangis (trombone), Cesare Ruggeri (basso elettrico), Gianni Raspaldo (batteria), Alessia Capaccioni (voce) e Bruno Bovenzi (piano e tastiere). La loro energia e complicità daranno vita a una performance adatta a un pubblico di tutte le età.

"Isolabona è un borgo che conserva con orgoglio la propria identità, la propria storia e un senso profondo di comunità – dichiara il Sindaco di Isolabona Andrea Lombardi – Occasioni come questa permettono di rafforzare i legami tra le persone e di mostrare, anche a chi ci visita, il valore del nostro patrimonio umano e culturale.

In un tempo in cui il legame con il territorio viene spesso trascurato, noi crediamo che la coesione sociale passi anche da eventi semplici ma significativi, dove cultura e partecipazione si incontrano".

"Il jazz è molto più di un genere musicale: è un’espressione viva della libertà, della creatività e della collaborazione – afferma il Prof. Lorenzo Cortelli, Assessore al Turismo e alla Cultura – portare il jazz in una piazza come quella di Isolabona significa restituire valore alla musica dal vivo, promuovere l’ascolto attento e creare uno spazio in cui la cultura diventa esperienza collettiva. Il linguaggio del jazz, con la sua capacità di fondere tradizione e improvvisazione, rispecchia perfettamente lo spirito che vogliamo promuovere: la Simil Jazz Band rappresenta infatti una realtà solida, che unisce qualità musicale e capacità di coinvolgimento.cIn un mondo dove tutto è veloce e superficiale, il jazz ci ricorda il valore del tempo, dell’ascolto e della relazione. È questo il tipo di cultura che vogliamo coltivare qui a Isolabona".

La Simil Jazz Band – già protagonista in numerose manifestazioni sul territorio – propone una performance frizzante e accessibile, capace di incantare, divertire e coinvolgere il pubblico con uno stile fresco e una solida preparazione musicale.