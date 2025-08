Zampilli d'acqua e scritta 'Ventimiglia': ripristinata la fontana di Largo Torino (Foto)

Zampilli d'acqua e nuova scritta. E' stata ripristinata la fontana di Largo Torino a Ventimiglia.

La fontana John Lennon per la pace e la fratellanza universale posizionata nella rotonda vicina al monumento al Corsaro Nero finalmente ha ripreso a funzionare. Si sono, infatti, conclusi i lavori iniziati lo scorso aprile.

Un intervento messo in atto dall'Amministrazione Di Muro per ridare vita a un'opera pubblica non funzionante da tempo e dare decoro all'ingresso della città. Davanti alla fontana è stata così posizionata anche una scritta enorme: 'Ventimiglia', inoltre un gioco di luci e una nuova illuminazione cambieranno l'immagine della rotonda di Largo Torino anche durante le ore notturne.