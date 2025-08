Vallecrosia, la farmacia Goso installa un Dae: nuovo defibrillatore per la comunità (Foto)

Nuovo defibrillatore per la comunità di Vallecrosia. La farmacia Goso installa un Dae in un punto strategico della città: vicino al centro e al mare.

All'installazione, avvenuta questa mattina, erano presenti il sindaco Fabio Perri e i dottori Alessandro Goso, Giorgio e Matilde Goso.

"Voglio esprimere un sincero ringraziamento alla farmacia Goso, al dottor Alessandro Goso, al dottor Giorgio e alla dottoressa Matilde Goso per l’installazione del nuovo Dae in una zona centrale e strategica della nostra città" - commenta il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - "Un gesto di grande responsabilità civica e attenzione verso la comunità, iniziative come questa rafforzano il senso di sicurezza e vicinanza sul territorio e rappresentano un esempio virtuoso da seguire".