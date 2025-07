Una Deledda sorprendente: tra noir, folklore e modernità nel volume edito da Catartica

È uscito per Catartica Edizioni, nella Collana Raichinas, il libro Grazia Deledda. Gli anni della Riviera Ligure, a cura di Davide Barella. Una raccolta preziosa che porta alla luce novelle e poesie della scrittrice nuorese, pubblicate tra il 1901 e il 1917 sulla rivista La Riviera Ligure, fondata e diretta a Imperia dai fratelli Angiolo Silvio e Mario Novaro.

Si tratta di un materiale poco noto al grande pubblico, che testimonia un periodo vivace e centrale per l’autrice, nel pieno fermento della stampa letteraria italiana di inizio Novecento. Le pagine raccolte in questo volume mostrano una Deledda versatile e sperimentale, capace di muoversi con agilità tra suggestioni folkloristiche malinconie sentimentali e persino tra atmosfere a tratti noir e horror, in quella che si può definire una vera e propria palestra creativa da cui nasceranno le sue opere più celebri.

Il volume, corredato da una prefazione di Giovanni Fara, prosegue il percorso di recupero e valorizzazione che Catartica Edizioni ha avviato nel 2018 con la ripubblicazione di Fior di Sardegna, primo romanzo dell’autrice. Un lavoro rigoroso, teso a restituire testi fedeli all’originale, senza cedere alla tentazione di “modernizzare” il linguaggio. Come sottolinea l’editore: «la prosa della Deledda, sebbene appartenente alla fine dell’Ottocento e agli inizi del Novecento, è ancora del tutto comprensibile oggi, senza necessità di modernizzarla. Questo rende ingiustificabile un intervento “migliorativo” da parte di diversi editori “moderni”.»

Davide Barella, curatore del volume, è docente di Lettere all’IIS “Fermi Polo Montale” di Ventimiglia, drammaturgo e saggista. Vive e lavora nel Ponente ligure, dove porta avanti un’attività culturale legata al territorio, dalla letteratura al teatro sociale. Ha pubblicato numerosi articoli, saggi e racconti, curato l’antologia Dalla Liguria alle Antille e per Catartica Edizioni ha firmato anche l’edizione critica de Le pantere di Algeri – Sas panteras de Algeri di Emilio Salgari e l’introduzione al volume Ricky pesce viola e altri racconti, legato al premio “Tene Tene” organizzato da Catartica in collaborazione con l’Associazione Indielibri.

Con Gli anni della Riviera Ligure, Catartica aggiunge un nuovo tassello alla riscoperta dell’opera di Grazia Deledda, offrendo uno sguardo originale e potente sulla genesi della sua scrittura, ancora oggi capace di stupire per forza espressiva e attualità.