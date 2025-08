Ventimiglia, musica alla Marina: si balla con i Rumba de Bodas

Arrivano i bolognesi Rumba de Bodas a far ballare la serata del quarto appuntamento di “Musica alla Marina - Azzurro Swing”, domani sera - 31 luglio - sul palcoscenico di Lungomare Marconi a Ventimiglia.

I Rumba de Bodas nascono a Bologna nel 2008 dall’incontro di un gruppo di compagni di scuola. Il loro nome deriva dall’unione di due espressioni bolognesi: “rumba”, ovvero far rumba, far casino, e “bodas” che deriva dai matrimoni e, in questo caso, diventa simbolo del connubio tra i generi musicali con cui il gruppo sembra ancora oggi non riuscire a decidersi. Dopo una prima parentesi di musica street, la band colleziona apparizioni in alcune delle manifestazioni musicali più importanti d’Europa. All’intensa attività live si aggiunge una produzione discografica che vede la pubblicazione di tre album: Just Married (2012), Karnival Fou (2014) e Superpower (2018), il primo disco del gruppo edito da un’etichetta discografica, la Irma Records. Il sound del gruppo cambia rispetto all’inizio del progetto, e quello che era cominciato come un progetto vicino allo swing, allo ska e al reggae si sposta verso il funk, il new soul l'afrobeat e l’elettronica.

Curiosità: della formazione agli esordi ha fatto parte anche Matilda De Angelis, attrice pluripremiata e già co-conduttrice del Festival di Sanremo.

La rassegna proseguirà giovedì 7 agosto, con un salto vintage night con i Re-Beat, musicisti torinesi che riportano in voga twist e rock’n’roll. Gran finale giovedì 14 agosto con il “Concerto versatile” di Antonella Ruggiero, già Matia Bazar e voce inconfondibile del panorama italiano. Il concerto spazierà dai brani storici e recenti della Ruggiero, con incursioni in ambito etnico.

La rassegna Musica alla Marina è organizzata da Mdc e Cala del Forte, con il patrocinio del Comune di Ventimiglia.