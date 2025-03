Santo Stefano al Mare: tante segnalazioni per la presenza di lupi sulla costa, ne è stato investito uno stanotte sull'Aurelia

Brutta disavventura, questa notte per un automobilista che stava viaggiando sulla statale Aurelia nella zona di Piani di Cipressa a ridosso di Marina degli Aregai. Pur andando ad una velocità non particolarmente elevata e comunque al di sotto del limite consentito (70 km/h in quella zona), si è improvvisamente trovato di fronte un lupo, investito in pieno.

L’incidente, avvenuto poco dopo la mezzanotte, ha provocato la morte dell’animale sul colpo e, ovviamente, diversi danni alla vettura oltre allo spavento per il conducente che, per fortuna, non ha riportato ferite ed ha subito allertato i Carabinieri. Arrivati sul posto i militari della stazione di Taggia hanno chiesto supporto ai veterinari di Asl 1 Imperiese, che hanno rimosso la carcassa, identificando l’animale come ‘Lupo italico’ maschio.

Il problema della presenza dei lupi in zone abitate e trafficate è ormai noto ed il Sindaco di Santo Stefano al Mare, Marcello Pallini, ci ha confermato le molte segnalazioni in merito da parte di residenti della zona ed automobilisti, che si sono spesso trovati di fronte animali di questo genere.

La presenza dei lupi in zone costiere è da addebitare alla ricerca di cibo per questo tipo di animali che ne trovano sempre meno in montagna, oltre ad una sorta di ‘transumanza’ dei cinghiali sempre verso zone abitate. I lupi, infatti, vanno spesso a caccia degli ungulati ed ora li trovano anche sulla costa e non solo in alta montagna.