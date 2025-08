Sanremo, giovane donna investita in via Roma: non è grave

Paura nella tarda mattinata di oggi in via Roma a Sanremo, dove una giovane donna di circa trent’anni è stata investita da un’auto nei pressi di un noto centro scommesse. L’impatto ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, ma per fortuna le condizioni della ragazza non destano preoccupazione.

Secondo quanto ricostruito, la dinamica è ancora da chiarire, ma si tratterebbe di un investimento a bassa velocità, avvenuto in un punto molto trafficato, a pochi passi dal centro cittadino. Sul posto è intervenuto il personale della Croce Verde, che ha prestato le prime cure alla giovane, trasportata in ospedale per accertamenti. Non si sospettano lesioni gravi.