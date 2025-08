Santa messa e deposizione di una corona: Vallecrosia ricorda i caduti in mare

Vallecrosia ricorda i caduti in mare. La cerimonia si svolgerà sabato 2 agosto alle 19 nella sede dell'associazione nazionale marinai d'Italia.

Un momento di ritrovo e di memoria presso la sede dell'Amni. "Annunciamo a tutti che sabato 2 agosto, presso la nostra sede in via Marconi 6, don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco, celebrerà una santa messa in memoria di tutti i caduti in mare" - fa sapere l'associazione nazionale marinai d'Italia, sezione di Vallecrosia.

Per l'occasione verrà celebrata una santa messa e verrà deposta in mare una corona in memoria dei caduti. "Seguirà poi la deposizione in mare di una corona a eterna memoria" - svela - "La popolazione è invitata a partecipare".