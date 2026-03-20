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Attualità | 20 marzo 2026, 14:01

Ventimiglia, via ai nuovi conferimenti: rimossi i cassonetti dopo la fase di sperimentazione delle ecoisole

Da lunedì 23 il sistema informatizzato entra a pieno regime: il Comune annuncia il recupero dei cassonetti ancora in buono stato per sostituire quelli usurati in altre zone della città

Ventimiglia, via ai nuovi conferimenti: rimossi i cassonetti dopo la fase di sperimentazione delle ecoisole

A partire da lunedì 23 a Ventimiglia, i cassonetti attualmente collocati in corrispondenza delle nuove ecoisole informatizzate – in particolare in via Roma, via Giovanni XXIII, via Sottoconvento, corso Genova e via Tacito e via Dante – saranno rimossi essendo ormai giunti al termine del periodo di sperimentazione.

Nel corso dell’ultimo mese, gli uffici comunali hanno preso in carico le segnalazioni pervenute, intervenendo sui piccoli malfunzionamenti riscontrati e ripristinando pienamente l’efficienza del servizio. Con la conclusione di questa fase, il nuovo sistema di raccolta differenziata entrerà ora a pieno regime. Il Comune, inoltre, che i cassonetti ancora in buono stato saranno recuperati e ricollocati in altre zone del centro cittadino, in sostituzione di quelli che necessitano di essere rinnovati.
 


 

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