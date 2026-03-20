La provincia di Imperia guarda alla mobilità del futuro: le ACLI organizzano un incontro per orientarsi tra elettrico e ibrido

In un momento storico in cui la mobilità sta vivendo una trasformazione profonda, tra innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e nuove esigenze dei cittadini, diventa sempre più importante orientarsi con consapevolezza tra le diverse soluzioni disponibili.

A rendere il tema ancora più attuale è anche il progressivo aumento dei prezzi dei combustibili fossili, che incide direttamente sui costi quotidiani di famiglie e lavoratori, spingendo sempre più persone a valutare alternative più sostenibili ed economicamente vantaggiose nel medio-lungo periodo.

Proprio con questo obiettivo nasce “In viaggio verso il futuro: guida pratica verso l’elettrico”, l’incontro pubblico organizzato dalle ACLI di Imperia, in programma lunedì 23 marzo alle ore 18.00 presso la Sede Zonale ACLI Imperia, in via Don Abbo 22.

L’iniziativa si propone come un momento di informazione chiara e accessibile, aperto a tutta la cittadinanza, per approfondire in modo semplice e concreto il tema della mobilità elettrica e ibrida. Durante l’incontro verranno affrontate le principali tipologie di alimentazione oggi disponibili – Full Electric, Hybrid, Plug-in e Mild Hybrid – con l’obiettivo di fornire strumenti utili per compiere scelte consapevoli.

L’evento è pensato per un pubblico ampio e trasversale: sia per chi si avvicina per la prima volta a questi temi, sia per chi desidera approfondire e chiarire dubbi legati a costi, utilizzo e vantaggi delle diverse tecnologie.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Your Mobility Rent, partner convenzionato ACLI, e rientra nell’impegno dell’associazione nel promuovere momenti di divulgazione e formazione sui temi di attualità che incidono sulla vita quotidiana delle persone.

La partecipazione è gratuita, con posti limitati.

Per informazioni e prenotazioni:

imperia@acli.it

+39 320 0375820



